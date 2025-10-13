全聯聯名豐樂牧場推5新品 檸檬優格派網友大推 肉鬆鮮乳空氣蛋糕謎之美味

中秋佳節過後，歷經一連串烤肉、月餅等重口味饗宴，味蕾正需要一場清新「Reset」！全聯We Sweet攜手彰化豐樂牧場，即日起至10月30日限時推出5款限定聯名優格甜點，主打使用鮮乳坊莊園級頂級乳源，將新鮮牛奶與優格完美融入甜品之中，打造酸甜清爽與濃醇乳香兼具的療癒系風味，最低只要55元就能享受。

豐樂牧場為鮮乳坊莊園級鮮乳之合作牧場，We Sweet近年持續推出話題聯名甜點，每檔新品都在市場掀起討論熱潮。此次與彰化豐樂牧場合作，以「優格季」為主題，結合在地小農鮮乳與品牌創意甜點技術，讓消費者在享用甜品的同時，也能感受安心純淨的乳香與優格的微酸清爽。

主打商品包括「檸檬優格乳酪杯」、「濃醇鮮奶酪」、「優格馬卡龍」、「肉鬆鮮乳空氣蛋糕4入」及討論度超高的「檸檬優格派」。其中「檸檬優格派」最受網友熱議，酸甜比例恰到好處、奶油綿密柔順，被大讚「酸度剛好，吃起來清爽又不膩」，更有網友分享秘訣：「在檸檬優格上灑一點細緻的鹽，中和甜味更好吃！」