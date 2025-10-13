牛肉麵界新黑馬！梁社漢排骨推「番茄牛三寶麵」 三大部位一次滿足

中秋節過後氣溫明顯略降，開始有進入秋季感受，八方雲集（2753）旗下品牌梁社漢排骨看準秋冬消費者對熱食熱湯的消費習慣，於10月13日推出新品「番茄牛三寶麵」；以紅燒湯頭融合番茄的酸甜滋味，搭配南僑集團皇家可口的讚岐烏龍熟麵，完整呈現層次豐富、果香溫暖的秋季風味。新品嚐鮮價一碗195元，於全台梁社漢排骨門市同步開賣，並於10月13日至10月15日推出限時回饋活動，讓消費者品嚐入秋後的第一道暖心美味。

梁社漢排骨品牌表示，台灣牛肉麵市場以紅燒風味為主流，這次品牌首度推出牛肉麵系列商品，除了選擇消費者最熟悉的紅燒口味，更希望創造差異化特色，因此在紅燒風味當中特別融入具有果實纖維的番茄，透過番茄本身的酸甜口感襯托紅燒醬香厚實的底蘊，帶給消費者明顯的層次感受，而且番茄提味後能把原本厚實的湯品增添清爽口感，非常適合秋冬時期輕淺享受，也因為番茄的溶入能幫助牛肉纖維吸收與融合，紅燒、番茄、牛肉湯汁有了最完滿結合，整體口感也更加豐富且具有層次感。

梁社漢排骨全新推出的「番茄牛三寶麵」，嚴選牛肋條、牛筋、牛腱三大人氣部位，經過長時間細火慢燉，牛肋條軟嫩多汁、牛筋彈滑有嚼勁、牛腱紮實入味，三種口感一次滿足，不在需要為了選牛肉麵或牛筋麵而困擾。這次產品設計的湯頭是採用紅燒番茄湯底，番茄本身富含茄紅素是兼具健康與美味的最佳食材，與牛肉共煮後更增添肉質的豐富層次，也幫助牛肉肉汁的融合，達到湯底的完美均衡。

麵條特別選用南僑集團旗下「南僑讚岐」急凍熟麵，保留日式職人工藝的Q彈嚼勁，將麵煮到最佳狀態後急凍保鮮，麵體滑順有彈性，可以和濃郁湯頭完美融合，採用日本專利製程，緊緊鎖住麵條水分，保有新鮮美味，厚實的烏龍麵麵體可以讓愛麵一族的消費者有更真實滑順的口感。

梁社漢排骨自創立以來，持續以經典台灣味為核心，融合主廚研發的創新精神，致力於將熟悉的街頭台灣滋味轉化為兼具職人精神的美味佳餚。為歡慶新品上市，即日起至10月15日，凡於全台梁社漢排骨門市購買「番茄牛三寶麵」一碗，即贈送古早味特調紅茶一杯。