Global Mall 周年慶首四日買氣爆棚 雙十連假帶動人潮業績雙成長

Global Mall 20周年慶首波檔期自10月9日登場，迎來雙十連假強勢加持，開出亮眼紅盤。首四日整體業績較去年同期成長近兩成，來客數也較同期成長超過兩成。Global Mall 表示，受惠於最高30%回饋優惠、Hello Kitty聯名會員禮、打卡活動、新櫃進駐與多項新品上市等多重利多，香氛彩妝保養、家用家電、秋冬服飾、餐飲表現較為突出，成長幅度超過10%至近30%不等。

周年慶開跑首四日，Global Mall表示，新北中和店天天湧現人潮與車潮，現場買氣熱絡、氣氛高漲。今年周年慶以高額回饋、多元門檻滿額贈、萬件精選組合優惠及近25個全新櫃位品牌進駐為亮點，全面滿足不同客層需求，帶動整體業績顯著成長。表現最突出的品項包括美妝保養品、秋冬流行服飾與運動商品，皆創下雙位數成長佳績；同時，針對家庭族群推出的「成家專案」更成功吸引消費者目光，帶動大型家電、AI智能小家電與家具銷售明顯攀升。此外，連假聚餐人潮湧現，也進一步推升餐飲業種整體業績表現，展現全通路買氣全面升溫的強勁態勢。

機捷三店Global Mall桃園A19、桃園A8及林口A9主打商圈居民與親子客群，流行服飾、家電家具、娛樂體驗及餐飲業績皆表現亮眼。其中桃園A19結合青埔商圈，以親子活動，如滑雪、攀岩與親子樂園等體驗活動，吸引大量家庭人潮。Global Mall屏東店則以高回饋及多家人氣新櫃助攻，包括日本知名迴轉壽司「壽司郎」、31冰淇淋與宮武讚岐烏龍麵，成功引爆話題並帶動年輕服飾與餐飲銷售，三大新櫃業績更較原櫃位雙位數成長。此外，車站板橋車站、南港車站與新左營車站，因多個潮流服飾與餐飲品牌新櫃進駐，加上推出雙十優惠組合加持，業績表現同樣亮眼。

迎接20週年慶，Global Mall特別攜手全球超人氣角色Hello Kitty推出限定活動，推出一系列會員專屬回饋與打卡主題。聯名會員禮以Hello Kitty生活實用小物為主，如咖啡杯、陶瓷碗盤、方形碟、隨手杯、束口袋與收納墊等，提供新入會、消費滿額或點數兌換，大受歡迎。全台八店同步設置Hello Kitty主題拍照打卡點，從浪漫甜美到繽紛童趣，各具風格，也成為民眾社群打卡熱點。