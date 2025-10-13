最難預定餐廳「Sinasera 24」主廚後續之作！台南「予島」開幕日曝光

粉絲們再等等！被譽為全台最難預定餐廳之一的「Sinasera 24」，在今年1月底劃下句點後，主廚楊柏偉（Nick）即在5月預告將於故鄉台南開設新餐廳。歷經約半年的等待，全新餐廳「予島」預計將在今年12月開幕。隨著消息出爐，也立即引起美食愛好者的熱烈討論。

位於台東長濱的「Sinasera 24」自2017年12月開幕。主廚楊柏偉（Nick），過去曾獲得國際果雕冠軍，並在法國普羅旺斯米其林一星餐廳 La Bonne Etape、馬賽的三星餐廳Le Petit Nice－Gérald Passedat進修。回到服役時曾待過的長濱之後，楊柏偉將法式手法結合24節氣的概念，將在地食材以貼近自然的方式呈現，深受饕客們的喜愛，成為全台最難預定的餐廳之一，並且連年獲得《500盤》的肯定。

2025年1月31日，Sinasera 24因完成階段性的使命，結束長達7年的營業時光。而在同年5月，楊柏偉預告將回到故鄉台南，打造全新的餐廳。新餐廳不限於任何的技巧方式，著重在台灣的傳統醬、料理手法、文化等DNA重組。此外，新餐廳會有自己的百坪菜園，希望探尋、反應出民國初期到現今的食材文化，著重於在對自己的料理文化深究，改變風味組合與食材的選擇，加深與職人合作。