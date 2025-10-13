試營運前先到台中綠美圖「過夜」 40組幸運兒明天開搶

全台首座結合市立圖書館與市立美術館的台中綠美圖，將於10月28日試營運。台中市立圖書館在啟用前搶先推出「夜宿綠美圖」活動，邀請40組幸運兒在世界級文化場館「過夜」。台中市長盧秀燕表示，文化場館還沒開館就入住，是有史以來第一次，請大家把握機會報名。

「夜宿綠美圖」活動今日舉辦啟動記者會，盧秀燕出席表示，綠美圖由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛設計，融合自然綠意與現代美學，是台中最受矚目的文化新地標。市立圖書館新總館更首創「分齡分棟」設計，為兒童、青少年到樂齡族群打造專屬閱讀空間，未來更將結合中央公園，讓閱讀走進自然，無論樹蔭或草地都能成為最佳的閱讀角落。

盧秀燕說，綠美圖10月底試營運，12月13日開幕，「綠美圖是文化建築新家，新家就要入住」，市府將舉辦「夜宿綠美圖」活動，邀請親子來夜宿，過去文化場館興建多年舉辦夜宿活動不稀奇，但是還沒有開館，就入住文化場館是有史以來第一次，請大家把握機會報名。

中市圖指出，活動共分兩梯次，第一梯次10月31日至11月1日、第二梯次11月1日至11月2日，每梯次限量20組，以國小學童為主，每組最多可登記2位大人與2位兒童。自10月14日上午9時起開放報名，10月20日於官網公布抽籤結果，歡迎親子踴躍參加。

中市圖表示，「夜宿綠美圖」活動豐富多元，邀請沉浸式劇場、闖關遊戲及圖書館導覽，還有「小小館長體驗」，小朋友將化身「小小館長」，親身體驗借還書與書籍上架任務，晚上則搭帳棚，睡在世界級的文化場館，沉浸在書香與藝術中。

中市圖提到，綠美圖開館前推出多項暖身活動，包括「給綠美圖的祝福」活動，將於10月17日起在全市28間指定分館同步登場，市民可前往各館免費領取限量「書蝶」主題明信片，透過集章與疊印拼出象徵閱讀與希望的「書蝶」圖樣，並寫下祝福話語，上傳至市圖粉絲專頁參加抽獎。