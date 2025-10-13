巴黎遇上英倫 SANDRO × Clarks Originals聯名系列玩出經典新風格
聯名的有趣，在於兩者不同文化基因的品牌，一起激盪出創意火花。法國時尚品牌SANDRO首度攜手英國經典鞋履Clarks Originals推出2025秋冬聯名系列，兩款經典鞋履Desert Boot以及Wallabee分別運用在男女鞋履，融合巴黎美學與英倫工藝，為雙方的品牌愛好者帶來設計新味。
今年適逢英國百年鞋履Clarks Originals 200周年，在這次合作中，SANDRO設計工作室重新演繹男款Wallabee，Wallabee有著經典的莫卡辛鞋型、標誌性的方正鞋頭與縫線設計，搭配舒適的天然生膠鞋底與麂皮或牛皮鞋面，整體散發低調復古質感。這次聯名，SANDRO在鞋面材質選用了沙色麂皮小牛皮、干邑色皮革，或巧克力色仿馬毛皮革，鞋底一樣採 Clarks經典的生膠鞋底設計。
Clarks Originals另一經典Desert Boot，靈感源自二戰時期的軍靴，外型簡約適合日常休閒穿著。這次聯名SANDRO把它打造成女生的短靴，使用米色羊毛皮與仿牛皮革等材質，以絨毛或斑紋設計呈現女性喜愛的可愛細節。這次聯名讓兩大經典以當代視角詮釋，對應潮世代的穿著風格。
SANDRO x Clarks Originals 2025秋冬聯名系列，台灣分別可在以下據點選購，SANDRO新光三越A9女裝、SANDRO微風信義男裝、SANDRO新光三越台中中港店女裝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言