綠舞旅展住房3.6折起！三天兩夜再贈一食 旅展加碼贈Villa免費入住

年度旅遊盛會登場！宜蘭綠舞國際觀光飯店將於11月7日至11月10日於「2025 ITF台北國際旅展」(台北南港展覽館4樓-攤位編號M605) 祭出最低3.6折超值優惠！線上旅展則於10月14日搶先開跑，每人最低不到1,950元即可入住全台最美親子飯店，凡於11月11日前持旅展券完成預訂12月31日前之住房，即享旺日免加價、三天兩夜加贈小火鍋。

線上旅展首四日推出「漓六人房」早鳥優惠價16,888元；最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa更祭出旅展獨家優惠，贈送二人免費入住，再享日式體驗五選二及虛擬高爾夫，總價值高達12,248元。週一至週四入住再加贈經典三選一，讓旅客一次擁有多重驚喜。旅展好禮再加碼，凡於旅展現場及線上旅展單筆消費住宿券達20,000元，有機會獲得價值57,200元的「豪華湖畔Villa住宿券」，共抽出兩位幸運兒。

綠舞飯店以全台唯一的日式主題園區打造一站式度假體驗，旅客可乘著滑索飛越湖面、換穿日式經典浴衣、與羊駝、水豚等人氣萌寵零距離互動，還能免費入園宜蘭必訪打卡點「黑RURU CAFE」！每間客房均可眺望不同視角的山海景緻，雙人出遊推薦【玥】雙人極景客房，一泊一食5,388元起、一泊二食6,788元起；親子或好友結伴首選【嵐】家庭四人房7,788元起，每人最低不到1,950元。

若想全家同樂或慶祝重要時刻，絕不能錯過【豪華庭園Villa】及【豪華湖畔Villa】，不只旅展獨家贈送二人免費入住，還享日式體驗五選二：和果子/抹茶/植栽/忍者體驗/妖怪島大冒險，打造充滿驚喜的日式假期。

除了住宿體驗，綠舞飯店嚴選宜蘭在地當令食材款待旅人，蝶舞咖啡廳及日光璽舞 壽喜燒·割烹聯袂推出「平日雙人共用餐券」超值套組，每人只要850元起，即可品嚐蝶舞咖啡廳各式異國料理或日光璽舞 壽喜燒·割烹享用關東風味壽喜燒套餐。 時序進入涼爽秋冬，喜愛泡湯的旅客絕不能錯過的「泳池+浴場遊園券」十張只要3,900元一次暢遊禪意滿滿的日式園區，浸泡專屬精油湯池舒緩身心，現在就安排場冬日療癒度假時光。