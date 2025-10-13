高鐵「T-Shopping」感恩慶 11月11日前全站下單即免運

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵。聯合報系資料照
為感謝TGo會員長期支持，台灣高鐵（2633）會員專屬購物平台「T-Shopping高鐵線上購」即日起至11月11日特別推出感恩慶回饋活動，活動期間全站商品不限金額，下單即享免運優惠。台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名系列商品，同步推出期間限定75折起優惠，單筆消費滿199元再贈聯名泡泡貼一張。另加碼推出「每日選物驚喜價」專區，最低5折起，精選超過30款台灣在地優質好物，每日一款超優惠，所有消費均可使用TGo點數折抵金額。

此外，台灣高鐵公司為提倡環境友善理念，高鐵品牌紀念商品將以循環箱包裝出貨。消費者開箱後，掃描循環箱上的歸還說明連結，至附近的歸還點包含便利商店與連鎖通路返還。透過重複使用與自主歸還的循環模式，減少網購包材，攜手打造更永續的消費行為，為地球盡一份心力。

「每日選物驚喜價」專區，每日提供一款商品驚喜折扣，共有30多款在地好物，每日上午9點開賣，無論是三五好友歡聚時的點心零食、年末餽贈親友的伴手好禮、質感與實用兼具的生活良品，物超所值的折扣優惠，讓您輕鬆網羅節慶送禮與居家日常所需；每日優惠商品不同，建議先鎖定目標，準時下單選購。

「T-Shopping高鐵線上購」是高鐵TGo會員專屬的購物平台，TGo會員自2017年推出以來，目前累計已超過300萬名，會員購票乘車每消費20元即可累積1點，該點數可用於「T-Shopping高鐵線上購」折抵訂單金額，每筆訂單最高可使用點數折抵該訂單商品總金額之50%。年底前點數即將到期，請會員把握折抵良機，將點數轉化為實用好物，盡享TGo會員專屬權益。

