聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／紐西蘭南島 品嘗3帽主廚料理

聯合報／ 本報訊

紐西蘭南島是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。從靜謐的蒂卡波湖畔，到壯闊的庫克山雪峰，再到阿卡羅瓦法式港灣，有行旅獨家安排阿卡羅瓦港灣包船，近距離觀賞海豚；蒂卡波湖國際暗空保護區包下獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。入住南島指標性飯店；美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi；二連泊瓦納卡，安排私廚晨光料理。

有行旅「紐西蘭南島經典悠遊十三日」十三天十一夜旅程，二○二六年三月廿一日至四月二日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/87tc59

紐西蘭 海豚

延伸閱讀

林孝信基金會請阿卡界教父等大咖指導 宜蘭4支優秀阿卡團挺進全國賽

被南珉貞用台語回嗆 楊繡惠當場嚇傻

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景

相關新聞

有行旅／紐西蘭南島 品嘗3帽主廚料理

紐西蘭南島是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。從靜謐的蒂卡波湖畔，到壯闊的庫克山雪峰，再到阿卡羅瓦法式港灣...

萌系聯名熱潮席捲！三麗鷗家族打造療癒餐桌、寶可夢幫你充電

年末消費旺季開跑，萌系聯名熱潮席捲全台！從康寧餐具攜手Hello Kitty推出限量療癒餐具，到BRITA首次跨界三麗鷗...

雙豹首展現力量感！卡地亞美洲豹再進化 工藝成就野性優雅

珠寶世界中，有些符號不僅是裝飾，更是一種精神的象徵 – 在卡地亞（CARTIER），美洲豹就是這樣的存在。牠既野性又高貴...

從IU到Aespa Chaumet的Joséphine包辦當紅韓星的紅毯到日常穿搭

擁有240多年歷史的法國頂級珠寶品牌Chaumet，經典Joséphine系列以拿破崙皇后約瑟芬為靈感，採用水滴般流暢的...

Hot Toys 25周年展盛大登場！史迪奇漫威聯名萌翻 巨型氣偶必打卡

小孩著迷，大人更愛逛的「2025 Hot Toys 25周年年度展」，即日起至10月28日於LaLaport南港1F中央...

比臉大的日本蛋包飯「蘋果樹」插旗林口！40種口味、200種組合可以選

日本連鎖蛋包飯品牌「蘋果樹蛋包飯」（ポムの樹），繼今年6月於LaLaport南港開設全台首間分店之後，即將再於林口三井O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。