聽新聞
0:00 / 0:00
有行旅／紐西蘭南島 品嘗3帽主廚料理
紐西蘭南島是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。從靜謐的蒂卡波湖畔，到壯闊的庫克山雪峰，再到阿卡羅瓦法式港灣，有行旅獨家安排阿卡羅瓦港灣包船，近距離觀賞海豚；蒂卡波湖國際暗空保護區包下獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。入住南島指標性飯店；美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi；二連泊瓦納卡，安排私廚晨光料理。
有行旅「紐西蘭南島經典悠遊十三日」十三天十一夜旅程，二○二六年三月廿一日至四月二日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/87tc59
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言