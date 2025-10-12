萌系聯名熱潮席捲！三麗鷗家族打造療癒餐桌、寶可夢幫你充電

年末消費旺季開跑，萌系聯名熱潮席捲全台！從康寧餐具攜手Hello Kitty推出限量療癒餐具，到BRITA首次跨界三麗鷗家族打造「好水好可愛」聯名系列，再到ANKER聯名寶可夢皮卡丘推出限量充電配件，結合實用設計與收藏價值，掀起療癒系消費風潮。

百貨周年慶即將陸續開跑，康寧餐具以「療癒餐桌×健康烹飪」為主軸，主打Hello Kitty聯名新品、「懶人鐵鍋」LATTE陶瓷不沾鐵鍋上市，以及「最低2.5折起」超值優惠等3大亮點，推出史上最有感購物方案。

繼「大耳狗喜拿」與「酷洛米&美樂蒂」後，康寧餐具今年首度攜手全球超人氣角色Hello Kitty，推出6款限量餐碗、餐盤與醬油碟，以紅蝴蝶結與蘋果元素設計，全套6件組優惠價1,899元，約5.5折超划算入手。凡購買Hello Kitty系列單筆滿1,974元，再加贈PYREX Claro耐熱玻璃水瓶乙支。

同步登場的LATTE陶瓷不沾平煎鐵鍋採新世代技術，免開鍋、免養鍋，提供24cm、28cm、30cm共3種規格，祭出「買2送1」新品限定優惠。康寧餐具旗下CORELLE、CORNINGWARE、VISIONS、SNAPWARE等品牌也推出限量折扣，最低2.5折起。

配合百貨周年慶再推出4大必BUY方案：「首日限定」正價商品5件以上享5折；「多件多折」全面7.5折，任選3件8.5折、5件7.5折；「滿額有禮」消費滿3,000元起贈PRYEX廚房小幫手等好禮；另有「SNOOPY系列買1送1」活動，指定品項再加贈BLACK HAMMER商品。

BRITA也宣布首度跨界攜手三麗鷗家族，臺灣全球首發限量登場，推出4款「BRITA｜三麗鷗好水好可愛聯名系列」，10月14日21:00於嘖嘖平台開放預購，12月1日起於線上線下指定通路限量開賣，將專業淨水科技融入療癒萌力，讓喝水變得健康又可愛。

聯名商品包含「純淨濾水壺大耳狗喜拿限定版」，軟萌造型搭配星星彩虹設計；「馬利拉濾水壺酷洛米限定版」，展現酷甜風格；「5重濾菌龍頭濾水器布丁狗限定版」，可愛實用一次到位；「Cube開飲機聯名限定版」則集結Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿與人魚漢頓5大角色全員登場，一鍵瞬熱打造最萌喝水時光。

除了生活用品，充電品牌ANKER亦攜手寶可夢，以人氣角色皮卡丘為主角推出限量聯名系列，結合實用與收藏價值，打造「最萌充電體驗」。新品包含磁吸無線充電座、Type-C快充線與收納包共3款，台、日限定開賣，即日起開放預購，10月22日前享早鳥優惠，單筆滿3,000元再折600元。

主打「ANKER B2557皮卡丘3-in-1 MagGo Qi2 15W磁吸無線充電座」，售價3,290元，採黃黑配色融入皮卡丘剪影，可同時為iPhone、AirPods與Apple Watch充電，支援Qi2認證15W快充，內建ActiveShield 2.0即時防護技術，兼具高效與安全。