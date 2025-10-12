快訊

雙豹首展現力量感！卡地亞美洲豹再進化 工藝成就野性優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Panthère de Cartier美洲豹戒指，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、沙弗萊石、黑色真漆，60萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、沙弗萊石、黑色真漆，60萬元。圖／卡地亞提供

珠寶世界中，有些符號不僅是裝飾，更是一種精神的象徵 – 在卡地亞（CARTIER），美洲豹就是這樣的存在。牠既野性又高貴，既叛逆又優雅，彷彿凝聚了女性內在的力量與矛盾。百年以來，美洲豹始終與卡地亞相依相生，成為品牌最具靈魂的象徵。

1914年卡地亞首次在一枚腕表上，以鑽石與縞瑪瑙勾勒出豹紋的抽象圖案。那一抹黑白對比斑紋，不僅定義了品牌的視覺語彙，也奠下了卡地亞風格的誕生。同年，藝術家喬治巴比耶（George Barbier）受卡地亞委託，繪製一幅珠寶展邀請函，畫中一位身著長裙的女子與一隻豹並行，象徵卡地亞優雅與野性共存的女性形象正式誕生。

真正讓美洲豹立體成形的，是1933年的創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）。這位巴黎上流社會的傳奇女性，剛毅、果斷、極具藝術眼光，被暱稱為美洲豹女士。她與設計師皮埃爾勒馬尚（Pierre Lemarchand）合作，打造出第一件立體的豹形胸針——一隻盤踞於116克拉祖母綠上的美洲豹。這枚胸針成為20世紀最具代表性的珠寶之一，也奠定了美洲豹在卡地亞作品中的象徵地位。

隨著時代演進，美洲豹的形象不斷轉化——從自然主義的細膩毛髮，到幾何線條的抽象美學，從胸針、手環到腕表與皮件，牠無處不在。品牌的珠寶工藝師以細緻的「毛皮鑲嵌工藝」重現牠的生命張力——每一根金屬線條、每一顆寶石的排列，都需順應豹身的曲線，鑽石大小隨肌肉起伏變化。這種近乎苛求的工藝，往往需耗費一年才能完成，只為讓金屬與寶石之間產生呼吸的律動。

而今，美洲豹仍在卡地亞的創作中持續進化。全新系列的項鍊與手環，以雙豹首相對的設計象徵鏡映與凝視，展現力量的對話。黃K金款飾以黑色真漆豹紋，白K金款則鋪鑲鑽石並點綴縞瑪瑙紋理，靈動貼合身體曲線。新款項鍊、手環與戒指採模組化結構，以彈性金質簧片連結，使珠寶能隨身律動，呼應豹的柔韌與張力。美洲豹也盤踞於表盤之上，並在戒指、耳環與胸針上延續桀驁不馴的姿態，有的張口低吼，有的靜待蓄勢，完美體現卡地亞的野性與優雅。

Panthère de Cartier 美洲豹玫瑰金腕表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier 美洲豹玫瑰金腕表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表。圖／卡地亞提供
Panthère C美洲豹葡萄色小牛皮手提包，13萬元。圖／卡地亞提供
Panthère C美洲豹葡萄色小牛皮手提包，13萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹耳環，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，82萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹耳環，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，82萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，黃K金、黑色真漆、橄欖石、縞瑪瑙，105萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，黃K金、黑色真漆、橄欖石、縞瑪瑙，105萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier 美洲豹項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier 美洲豹項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，185萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，185萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手環，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手環，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹胸針，白K金鑲嵌縞瑪瑙、藍寶石、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹胸針，白K金鑲嵌縞瑪瑙、藍寶石、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹淡香精，2,550元起。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹淡香精，2,550元起。圖／卡地亞提供
美洲豹珠寶手環，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、沙弗萊石，黑色真漆，46萬7,000元。圖／卡地亞提供
美洲豹珠寶手環，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、沙弗萊石，黑色真漆，46萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier 美洲豹戒指，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、沙弗萊石，黑色真漆，60萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier 美洲豹戒指，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、沙弗萊石，黑色真漆，60萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹項鍊，白K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，845萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹項鍊，白K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，845萬元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹項鍊，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹項鍊，黃K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供

