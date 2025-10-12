從IU到Aespa Chaumet的Joséphine包辦當紅韓星的紅毯到日常穿搭

擁有240多年歷史的法國頂級珠寶品牌Chaumet，經典Joséphine系列以拿破崙皇后約瑟芬為靈感，採用水滴般流暢的線條為主要設計元素，不僅成為韓流女星紅毯首選，也經常被捕捉到出現在她們的日常穿搭中，無疑是當代時髦女性最好的朋友。

2025青龍獎視后IU、人氣女團IVE成員安俞真、實力派演員李主儐及高旻示等一線女星，皆在重要場合選配此系列珠寶。而當紅女團Aespa成員Karina和Winter，更將Joséphine系列珠寶融入日常穿搭，打破珠寶只能搭配禮服的刻板印象。無論是海藍寶石貼耳式耳環，或是梨形鑽石項鍊，梨形切割的火光與海水藍寶的優雅的色調，與Joséphine系列的經典「V」形線條融合，介於華麗與含蓄之間，都能與簡約白T或輕便洋裝完美融合，展現Joséphine系列的無限可能與雋永魅力。