從IU到Aespa Chaumet的Joséphine包辦當紅韓星的紅毯到日常穿搭
擁有240多年歷史的法國頂級珠寶品牌Chaumet，經典Joséphine系列以拿破崙皇后約瑟芬為靈感，採用水滴般流暢的線條為主要設計元素，不僅成為韓流女星紅毯首選，也經常被捕捉到出現在她們的日常穿搭中，無疑是當代時髦女性最好的朋友。
2025青龍獎視后IU、人氣女團IVE成員安俞真、實力派演員李主儐及高旻示等一線女星，皆在重要場合選配此系列珠寶。而當紅女團Aespa成員Karina和Winter，更將Joséphine系列珠寶融入日常穿搭，打破珠寶只能搭配禮服的刻板印象。無論是海藍寶石貼耳式耳環，或是梨形鑽石項鍊，梨形切割的火光與海水藍寶的優雅的色調，與Joséphine系列的經典「V」形線條融合，介於華麗與含蓄之間，都能與簡約白T或輕便洋裝完美融合，展現Joséphine系列的無限可能與雋永魅力。
2025年首度亮相的全新Joséphine Aigrette項鍊，為了更適合亞洲女性的穿搭習慣，特別採用縮短鏈身的設計，並運用三爪鑲及密釘鑲雙重工藝，鑲嵌多種尺寸鑽石，創造不規則韻律美感。特殊的鏤空背面設計，讓光影在頸間流轉，增添迷人光彩。吊墜與戒指也有以柔美珍珠與明亮鑽石形成對比層次、勾勒出經典的「V」形線條，能與系列作品輕鬆混搭、為充滿青春感的日常穿搭注入高雅氣質。
