Hot Toys 25周年展盛大登場！史迪奇漫威聯名萌翻 巨型氣偶必打卡

小孩著迷，大人更愛逛的「2025 Hot Toys 25周年年度展」，即日起至10月28日於LaLaport南港1F中央廣場盛大登場，免費入場，邀請全台收藏家與粉絲齊聚，見證Hot Toys 25年的傳奇時刻。

本屆展覽以「25周年獨家珍藏」為主軸，重磅推出多款限定人偶，並集結眾多人氣日系IP，打造前所未有的收藏饗宴。現場將販售或開放預購多款限定珍藏人偶與全新商品，驚喜滿滿。此外，展區設有多個打卡亮點，包括超巨型「萌友」古古與伊娃族氣偶、漫威美漫風格史迪奇、手捧金蛋的高速婆婆，以及《排球少年!!》日向翔陽與影山飛雄主題佈景板，讓粉絲盡情拍照留念。

今年焦點「25周年獨家珍藏人偶」將在台首度亮相，包含漫威影業《鋼鐵人2》鋼鐵人MK4（幻彩白幾何限定版）、《死侍與金鋼狼》金鋼狼（經典棕色限定版）、跨界力作《異形大戰復仇者聯盟》邁爾斯·莫拉萊斯（限定版）、以及動作鉅片《捍衛任務 John Wick》約翰·維克（限定版），頂級質感與限量發行再度掀起收藏熱潮。

Hot Toys更攜手Kojima Productions，首次在台展示《死亡擱淺2：冥灘之上》主角山姆珍藏人偶，由小島秀夫與新川洋司親自監修，完美重現馬克·諾曼·瑞杜斯的角色神韻，帶來深度沉浸的遊戲收藏體驗。

Artisan Edition系列則推出《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》歐比王·肯諾比1:6比例植髮珍藏人偶，以及《黑暗騎士》三部曲小丑（搶匪版），精緻服飾與傳神頭雕堪稱收藏家的夢幻逸品。