比臉大的日本蛋包飯「蘋果樹」插旗林口！40種口味、200種組合可以選

日本連鎖蛋包飯品牌「蘋果樹蛋包飯」（ポムの樹），繼今年6月於LaLaport南港開設全台首間分店之後，即將再於林口三井OUTLET開設第二間門市。對於喜愛日式蛋包飯的民眾而言，又將增加用餐的新選擇。

創立於1994年的「蘋果樹蛋包飯」，在日本全國擁有近百間分店，乃是日本最大的蛋包飯連鎖品牌。今年6月首度跨足海外，於LaLaport南港店開設全台首間門市。店內提供有約40種口味的蛋包飯，包括招牌蛋包飯、起司茄醬、Premium燉牛肉、明太子美乃滋等多種選擇，同時還可搭配蕃茄、奶油、絞肉等不同飯種與特色醬汁，搭配出200種不同的口味變化，每份189元起。

除了口味多變之外，蘋果樹蛋包飯另一特色就是提供SS、S、M、L等4種尺寸規格，其中最大份量的L尺寸蛋包飯，長度可達22～24公分，比人臉還要大，共使用6顆雞蛋、5.5碗飯製成，適合大胃王或是多人共享。