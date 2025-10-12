聽新聞
Polo Ralph Lauren 2026春夏女裝 注入島國假期的活力與明亮
Polo Ralph Lauren於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，本季靈感來自設計師夫婦Ralph與Ricky Lauren的牙買加旅程，將休閒與度假元素融入到Ralph Lauren的美式經典語彙，並在度假風格、運動風與都市都會感之間取得平衡。
本季以「旅人精神」為主題，將牙買加這座充滿陽光能量與自然之美的島國，注入於Polo女性的精神：充滿活力、優雅自若、自由灑脫，呈現的是「休閒亦精緻」的生活方式。整體色調以中性色為基底，包括白、卡其、綠、淡黃等帶有熱帶與夏日感的色系，同時搭配清新亮眼的配色組合，捕捉島國明亮的氛圍，並於比例、材質與層次做出創意嘗試，展現出摩登的輕盈律動。
外套為本季重點單品，以防風外套、風衣與雙排扣外套等經典款式嶄新詮釋登場；亞麻剪裁套裝展現百搭魅力，結合鮮明色彩、條紋及大格紋襯衫，塑造俐落自信的造型。洋裝與裙裝從繽紛府綢長裙到浪漫純白造型，散發清新氣息；鉤針針織毛衣飾以醒目的Polo馬球標誌，為造型注入俏皮個性。
配件方面以拉菲草、棉繩編織、珠飾與手工編織皮革為主軸，貫穿Polo Play、Polo ID與Bellport等包款系列。Polo Play系列推出全新肩背包與郵差包款，兼具實用與風格，並新增三款全新墨鏡設計，展現春夏造型魅力。
