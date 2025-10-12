快訊

Polo Ralph Lauren 2026春夏女裝 注入島國假期的活力與明亮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
外套是本季重點單品，經典款式嶄新詮釋登場。圖／Polo Ralph Lauren提供
外套是本季重點單品，經典款式嶄新詮釋登場。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，本季靈感來自設計師夫婦Ralph與Ricky Lauren的牙買加旅程，將休閒與度假元素融入到Ralph Lauren的美式經典語彙，並在度假風格、運動風與都市都會感之間取得平衡。

本季以「旅人精神」為主題，將牙買加這座充滿陽光能量與自然之美的島國，注入於Polo女性的精神：充滿活力、優雅自若、自由灑脫，呈現的是「休閒亦精緻」的生活方式。整體色調以中性色為基底，包括白、卡其、綠、淡黃等帶有熱帶與夏日感的色系，同時搭配清新亮眼的配色組合，捕捉島國明亮的氛圍，並於比例、材質與層次做出創意嘗試，展現出摩登的輕盈律動。

外套為本季重點單品，以防風外套、風衣與雙排扣外套等經典款式嶄新詮釋登場；亞麻剪裁套裝展現百搭魅力，結合鮮明色彩、條紋及大格紋襯衫，塑造俐落自信的造型。洋裝與裙裝從繽紛府綢長裙到浪漫純白造型，散發清新氣息；鉤針針織毛衣飾以醒目的Polo馬球標誌，為造型注入俏皮個性。

配件方面以拉菲草、棉繩編織、珠飾與手工編織皮革為主軸，貫穿Polo Play、Polo ID與Bellport等包款系列。Polo Play系列推出全新肩背包與郵差包款，兼具實用與風格，並新增三款全新墨鏡設計，展現春夏造型魅力。

Polo Ralph Lauren 2026春夏女裝系列，純白造型裙裝散發清新氣息。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren 2026春夏女裝系列，純白造型裙裝散發清新氣息。圖／Polo Ralph Lauren提供
鉤針針織毛衣飾以醒目的Polo馬球標誌，搭配亮眼的配色組合，為整體造型注入明亮感。圖／Polo Ralph Lauren提供
鉤針針織毛衣飾以醒目的Polo馬球標誌，搭配亮眼的配色組合，為整體造型注入明亮感。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren 2026春夏女裝系列，本季靈感來自牙買加旅程，將休閒與度假元素融入美式經典語彙。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren 2026春夏女裝系列，本季靈感來自牙買加旅程，將休閒與度假元素融入美式經典語彙。圖／Polo Ralph Lauren提供

外套 設計師 魅力

