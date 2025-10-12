巧克力控尖叫！「脆皮黑巧克力生乳捲、松露巧克力冰淇淋鬆餅」上桌

「亞尼克」迎接巧克力旺季，再度攜手比利時巧克力「貝可拉（Belcolade）」，精選71%厄瓜多爾黑巧克力，打造出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。其中「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」，在特黑巧克力泡芙蛋糕上，淋上杏仁厄瓜多爾黑巧克力，並且撒下金粉，形成披覆滿滿黑金的脆皮外觀。脆口的巧克力外皮交織杏仁帶來堅果香氣，並帶有巧克力本身的茉莉花香氣；內餡再捲入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯，堆疊出奢華的風味，每日全台限量200條，每條699元。

另款「厄瓜多爾黑巧克力生乳捲」使用特黑巧克力泡芙蛋糕鑲嵌71%厄瓜多爾黑巧克力碎片，並點綴貝可拉可可粉，搭配北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯，呈現醇厚濃重的巧克力風味，18公分585元、12公分520元。除此之外，還有「厄瓜多爾黑巧克力巴斯克」、「厄瓜多爾黑巧克力黑酷曲」、「生乳奶蓋波士頓-厄瓜多爾黑巧克力」、「厄瓜多爾生巧克力蛋糕」、「厄瓜多爾巧克力摩卡」等一系列新品同步登場。

為慶祝亞尼克會員隨享卡推出10週年，即日起至11月17日止，凡活動期間購買兩組（含以上）寄捲套餐，即贈「原味生乳捲」1條。贈品可累計，買越多送越多。

迎接萬聖節到來，「Woosa 洋食鬆餅屋」即日起推出冬季限定新品「松露巧克力冰淇淋鬆餅」以松露搭配巧克力，還有蓬鬆的巧克力鬆餅，以及香草冰淇淋、OREO碎片與杏仁片，能夠品嚐到濃郁微苦的可可香氣，還有豐富的口感與味覺層次，套餐價390元（搭配130元飲品）。隨餐並附有萬聖節限定的黑貓小插卡裝飾。