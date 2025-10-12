把巴哈賦格曲端上餐桌？愛馬仕Hermès en Contrepoint餐瓷為佳餚伴奏
如何用視覺表達出聽覺藝術？法國精品品牌愛馬仕（Hermès）以一貫的工藝精神，為2025年揭開優雅新章。全新瓷器系列Hermès en Contrepoint，以「對位」（contrepoint）為名，取自音樂中多聲部和諧共鳴的概念，將幾何圖形、色彩與節奏融合，譜出餐桌上的視覺交響曲。全系列將於今年9月起全球上市。
此系列由Hermès Maison藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry聯手構思，共計33件作品，涵蓋主餐盤、茶杯、湯碗與托盤等。兩位設計師以極簡手法突顯瓷器的邊緣之美，讓盤飾成為畫布，餐點成為主角，讓料理與器皿之間保持優雅的距離。
瓷器以純白高嶺土製成，邊飾由愛爾蘭藝術家Nigel Peake手繪完成，圖案靈感來自節拍器的律動，以水彩呈現藍、綠、橘、粉紫等多達三十種色調，色塊與線條交錯出富節奏感的幾何構圖，彷彿每件作品都在演奏不同旋律，柔和的色調與幾何節奏，重新詮釋用餐的意義。使用者能自由搭配組合，為每日餐桌創造出不重複的樂章。
