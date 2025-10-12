把巴哈賦格曲端上餐桌？愛馬仕Hermès en Contrepoint餐瓷為佳餚伴奏

如何用視覺表達出聽覺藝術？法國精品品牌愛馬仕（Hermès）以一貫的工藝精神，為2025年揭開優雅新章。全新瓷器系列Hermès en Contrepoint，以「對位」（contrepoint）為名，取自音樂中多聲部和諧共鳴的概念，將幾何圖形、色彩與節奏融合，譜出餐桌上的視覺交響曲。全系列將於今年9月起全球上市。

此系列由Hermès Maison藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry聯手構思，共計33件作品，涵蓋主餐盤、茶杯、湯碗與托盤等。兩位設計師以極簡手法突顯瓷器的邊緣之美，讓盤飾成為畫布，餐點成為主角，讓料理與器皿之間保持優雅的距離。