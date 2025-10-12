把巴哈賦格曲端上餐桌？愛馬仕Hermès en Contrepoint餐瓷為佳餚伴奏

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hermès en Contrepoint共33件作品皆以色彩鮮明的幾何邊飾點綴。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint共33件作品皆以色彩鮮明的幾何邊飾點綴。圖／愛馬仕提供

如何用視覺表達出聽覺藝術？法國精品品牌愛馬仕Hermès）以一貫的工藝精神，為2025年揭開優雅新章。全新瓷器系列Hermès en Contrepoint，以「對位」（contrepoint）為名，取自音樂中多聲部和諧共鳴的概念，將幾何圖形、色彩與節奏融合，譜出餐桌上的視覺交響曲。全系列將於今年9月起全球上市。

此系列由Hermès Maison藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry聯手構思，共計33件作品，涵蓋主餐盤、茶杯、湯碗與托盤等。兩位設計師以極簡手法突顯瓷器的邊緣之美，讓盤飾成為畫布，餐點成為主角，讓料理與器皿之間保持優雅的距離。

瓷器以純白高嶺土製成，邊飾由愛爾蘭藝術家Nigel Peake手繪完成，圖案靈感來自節拍器的律動，以水彩呈現藍、綠、橘、粉紫等多達三十種色調，色塊與線條交錯出富節奏感的幾何構圖，彷彿每件作品都在演奏不同旋律，柔和的色調與幾何節奏，重新詮釋用餐的意義。使用者能自由搭配組合，為每日餐桌創造出不重複的樂章。

Hermès en Contrepoint由Hermès Maison藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry聯手構思。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint由Hermès Maison藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry聯手構思。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint系列作品，將於今年9月正式上市。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint系列作品，將於今年9月正式上市。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於於巴黎國立工藝學院發表全新Hermès en Contrepoint餐瓷系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於於巴黎國立工藝學院發表全新Hermès en Contrepoint餐瓷系列。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint系列作品，將於今年9月正式上市。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint系列作品，將於今年9月正式上市。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint水彩幾何圖案出自愛爾蘭藝術家兼插畫家Nigel Peake之手。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint水彩幾何圖案出自愛爾蘭藝術家兼插畫家Nigel Peake之手。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint以潔白瓷材為基底，飾以細緻的幾何邊飾，色調明亮而柔和。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint以潔白瓷材為基底，飾以細緻的幾何邊飾，色調明亮而柔和。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於於巴黎國立工藝學院發表全新Hermès en Contrepoint餐瓷系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於於巴黎國立工藝學院發表全新Hermès en Contrepoint餐瓷系列。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint由Hermès Maison藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry聯手構思。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint由Hermès Maison藝術總監Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry聯手構思。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint水彩幾何圖案出自愛爾蘭藝術家兼插畫家Nigel Peake之手。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint水彩幾何圖案出自愛爾蘭藝術家兼插畫家Nigel Peake之手。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint以潔白瓷材為基底，飾以細緻的幾何邊飾，色調明亮而柔和。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint以潔白瓷材為基底，飾以細緻的幾何邊飾，色調明亮而柔和。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint共33件作品皆以色彩鮮明的幾何邊飾點綴。圖／愛馬仕提供
Hermès en Contrepoint共33件作品皆以色彩鮮明的幾何邊飾點綴。圖／愛馬仕提供

