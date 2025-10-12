聽新聞
0:00 / 0:00
貝克漢 X BOSS系列第二彈！能自在穿梭戶外休閒的英倫都會型男
全球時尚指標大衛貝克漢（David Beckham）與紳裝品牌BOSS再度攜手，推出BECKHAM X BOSS系列的第二篇章 -- 2025年秋冬新作，以優雅百搭的色調融合精湛剪裁與奢華面料，並結合貝克漢最鍾愛的冬日戶外休閒風格，是能自在切換於城市生活與戶外活動的時髦衣櫥。全系列將於10月14日起在全台指定BOSS專門店正式上市。
此系列是首次合作的自然延伸，以BOSS經典的核心設計為藍本，融入貝克漢獨特的個人風格，洋溢英國鄉間冬日的愜意氛圍。全新廣告企劃由傳奇攝影師組合Mert & Marcus掌鏡，並於於18世紀倫敦古宅取景，透過簡約莊重的場 景烘托出系列核心精神:經典傳承與現代風格的完美融合。在Team Laird的藝術指導下，彰顯出貝克漢毫不費力的時尚感與標誌性的優雅氣場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言