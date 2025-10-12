貝克漢 X BOSS系列第二彈！能自在穿梭戶外休閒的英倫都會型男

全球時尚指標大衛貝克漢（David Beckham）與紳裝品牌BOSS再度攜手，推出BECKHAM X BOSS系列的第二篇章 -- 2025年秋冬新作，以優雅百搭的色調融合精湛剪裁與奢華面料，並結合貝克漢最鍾愛的冬日戶外休閒風格，是能自在切換於城市生活與戶外活動的時髦衣櫥。全系列將於10月14日起在全台指定BOSS專門店正式上市。

此系列是首次合作的自然延伸，以BOSS經典的核心設計為藍本，融入貝克漢獨特的個人風格，洋溢英國鄉間冬日的愜意氛圍。全新廣告企劃由傳奇攝影師組合Mert & Marcus掌鏡，並於於18世紀倫敦古宅取景，透過簡約莊重的場 景烘托出系列核心精神:經典傳承與現代風格的完美融合。在Team Laird的藝術指導下，彰顯出貝克漢毫不費力的時尚感與標誌性的優雅氣場。 全新BECKHAM X BOSS 2025秋冬系列皮鞋。圖／BOSS提供 貝克漢親自演繹2025年秋冬BECKHAM X BOSS系列形象廣告。圖／BOSS提供 全新BECKHAM X BOSS 2025秋冬系列皮帶。圖／BOSS提供 貝克漢親自演繹2025年秋冬BECKHAM X BOSS系列形象廣告。圖／BOSS提供 全新BECKHAM X BOSS 2025秋冬系列針織衫。圖／BOSS提供 全新BECKHAM X BOSS 2025秋冬系列針織帽。圖／BOSS提供 全新BECKHAM X BOSS 2025秋冬系列包款。圖／BOSS提供 貝克漢親自演繹2025年秋冬BECKHAM X BOSS系列形象廣告。圖／BOSS提供 貝克漢親自演繹2025年秋冬BECKHAM X BOSS系列形象廣告。圖／BOSS提供