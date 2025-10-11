華航馬拉松星光夜跑今晚開跑 萬人奔馳還能抽機票

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
華航第二屆馬拉松星光夜跑今晚開跑，交通部長陳世凱（左三）、華航董事長高星潢（左四）共同鳴槍，揭開賽事序幕。圖／華航提供
華航第二屆馬拉松星光夜跑今晚開跑，交通部長陳世凱（左三）、華航董事長高星潢（左四）共同鳴槍，揭開賽事序幕。圖／華航提供

華航空第二屆馬拉松星光夜跑今 (11) 日於台北大佳河濱公園盛大開跑，由華航董事長高星潢與交通部長陳世凱共同鳴槍，揭開賽事序幕；極地超馬賽事屢創佳績的超馬好手陳彥博、網球選手曾俊欣及桌球新秀林晉霆也特別到場，陳彥博還參加5K親子星空組，與跑者同場奔馳，為活動增添專業和趣味的氛圍。

華航總經理陳漢銘今也領跑5K親子星空組賽程，身體力行推廣健康新生活運動。現場萬名跑者揮汗體驗運動快感之餘，還能享受在星光音樂派對與熱鬧的市集當中。

華航馬拉松星光夜跑今年吸引超過300名國際跑者參加，海外選手相較去年增加八成，其中不乏多位知名跑者，其中以香港、日本及南韓最多，另外還有泰國、荷蘭、德國、捷克等地的知名好手共襄盛舉。來自德國的Hendrik Pfeiffer，有豐富國際馬拉松賽事經驗，並曾代表德國參加東京奧運馬拉松比賽，世界排名第50名，進一步凸顯華航馬拉松國際化形象。

今年華航馬拉松星光夜跑甫開放報名即創下24小時額滿的盛況，為感謝所有熱情支持的跑者，華航除提供豐富完賽禮包外，特別加碼祭出長程線、區域線及國內線共35張機票及哩程抽獎，總價值超過330萬元，所有完賽跑者還可享有限時出發的限量機位優惠折扣。同時，華航積極響應教育部體育署推廣身心障礙者的運動平權計畫，主動邀請「愛無礙動無礙」計畫單位參加賽事，保障身心障礙者運動的權益，並鼓勵社會大眾支持身心障礙者參與體育運動。

