流動的時間、抽象的哲學 HUBLOT X Daniel Arsham聯名款全球限量問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕表，鈦金屬、42毫米、時間顯示、10日動力儲存，全球限量99只，214萬元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕表，鈦金屬、42毫米、時間顯示、10日動力儲存，全球限量99只，214萬元。圖／HUBLOT提供

藝術與精品的合作時有所聞，近日瑞士高級製表品牌HUBLOT再度與美國知名藝術家Daniel Arsham合作，發表了一只造型如水般流動的長動力儲存表款，將時間、雕塑、藝術、哲學融為一體，並為全球限量99只。

身為當代藝術家，Daniel Arsham過往曾與高級珠寶、Pokemon、時尚精品、高級跑車多方合作，展現他在商業、藝術間跨界的游刃有餘，同時其社群追蹤人數更多達145萬人次，展現其在網路中醒目的話語權。擅長以仿舊手法將新物件帶來視覺衝擊與反思的Daniel Arsham，去年已與HUBLOT首度合作發表了一只鈦金屬、不規則輪廓的透明懷表，今年雙方再度聯手，延續藝術家喜愛的不規則有機輪廓，以鈦金屬結合磨砂質感的藍寶石水晶表圈與表殼，創造出限量99只的MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日長動能腕表。

新表是Daniel Arsham從水花綻放的一瞬得到靈感，並以藝術家知名的「虛構考古學」為觀點，設計出一只像從水面中浮現、也似從奇岩地層中「挖掘」而出的骨董概念時計。貌似圓形的表殼卻有著不規則的藍寶石水晶鏡面，象徵了時間的流動性，表殼內使用HUBLOT的驕傲：具有長達10天動力儲存的HUB1205 Meca-10手上鍊機芯，並經灰色PVD處理。42毫米的面盤上將可欣賞鏤空機芯的微噴砂、倒角、手工打磨各種工序，同時三點鐘方向則有指針示10天動力儲存顯示。

特製收納盒上蓋的不規則鏡面正呼應了手表鏡面輪廓，表盒內側並有象徵HUBLOT的H字樣壓紋，全球限量99只，訂價214萬元，可向HUBLOT台北101專門店詢問。

時間宛如水一般的流動性，是本次HUBOT與藝術家Daniel Arsham創作的靈感來源。圖／HUBLOT提供
時間宛如水一般的流動性，是本次HUBOT與藝術家Daniel Arsham創作的靈感來源。圖／HUBLOT提供
Daniel Arsham再度與HUBLOT合作，共同發表一只長動力儲存、造型別具趣味的藏家級「大腕」時計。圖／HUBLOT提供
Daniel Arsham再度與HUBLOT合作，共同發表一只長動力儲存、造型別具趣味的藏家級「大腕」時計。圖／HUBLOT提供
HUBLOT與美國藝術家Daniel Arsham的二度聯名時計，將收納在特製表盒內，從盒蓋、內側收納台，都藏有藝術家與HUBLOT的品牌識別。圖／HUBLOT提供
HUBLOT與美國藝術家Daniel Arsham的二度聯名時計，將收納在特製表盒內，從盒蓋、內側收納台，都藏有藝術家與HUBLOT的品牌識別。圖／HUBLOT提供
由264個零件組成的HUB1205 Meca-10手上鍊機芯並經灰色PVD處理，可在正反面通透欣賞。圖／HUBLOT提供
由264個零件組成的HUB1205 Meca-10手上鍊機芯並經灰色PVD處理，可在正反面通透欣賞。圖／HUBLOT提供
從時標數字、指針的夜光塗料，都藏入藝術家喜愛的螢光綠色。圖／HUBLOT提供
從時標數字、指針的夜光塗料，都藏入藝術家喜愛的螢光綠色。圖／HUBLOT提供

藝術家 水晶 珠寶

