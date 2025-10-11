捎來托斯卡尼的海風與記憶 Bottega Veneta推全新Campana包愜意走跳
每回前往歐洲旅行，教堂、廣場、石板路、整點時壯闊迴盪的鐘聲，總是帶來令人心頭暖暖的印象。Bottega Veneta發表了新款Campana包包系列，以義大利托斯卡尼知名的古老大鐘為靈感、並將2004年問世的設計再改良進化，像是捎來遠方的橄欖香氣與古老記憶、優雅隨身。
Campana原是位於南義大利、科森扎省（Cosenza）的小鎮，其Campana的字詞不僅原有義大利文中「鐘」（或稱鈴）之意，同時代表小鎮的旗幟也有著王冠、繁盛枝葉與鐘（鈴）形之物，頗有古老的歐式氣息。Campana包款初始發表於2004年，並在今年再度帶來新設計與色彩，延續既有Campana包款的特色諸如雙提把、豐富的收納空間與圓潤輪廓，唯新款將具兩種尺寸，並分別使用粒面皮革或Intrecciato編織皮革為包款本體。
近期Campana包款已陸續為Julianne Moore、楊紫瓊等名人配戴造型，其中Julianne Moore是在旅行中以咖啡色皮夾克左手勾掛一枚大型咖啡色Intrecciato編織皮革Campana包；楊紫瓊則是在秀場時手提一只白色Intrecciato編織皮革款，並與全身丹寧夾克營造出輕快對比；此外舒淇更在一次夜間出遊時從快艇上探出頭、並手提一只咖啡色Campana包，愜意的神情是無聲訴說著義大利式的生活態度：盡情享樂。
中型尺寸的Campana包款皆使用Intrecciato編織皮革，並計有Beetroot甜菜根紅、Sea salt海鹽白、Nocciola咖啡與黑色等四色，訂價皆為14萬8,500元。大型款則另有Dark barolo深咖啡色、黑色，分別使用Intrecciato編織皮革或粒面皮革，訂價分別為19萬4,000元或17萬3,400元，亦可親洽全台Bottega Veneta專門店詢問。
