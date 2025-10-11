快訊

捎來托斯卡尼的海風與記憶 Bottega Veneta推全新Campana包愜意走跳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta中型款Campana包Sea salt海鹽白色款，14萬8,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta中型款Campana包Sea salt海鹽白色款，14萬8,500元。圖／Bottega Veneta提供

每回前往歐洲旅行，教堂、廣場、石板路、整點時壯闊迴盪的鐘聲，總是帶來令人心頭暖暖的印象。Bottega Veneta發表了新款Campana包包系列，以義大利托斯卡尼知名的古老大鐘為靈感、並將2004年問世的設計再改良進化，像是捎來遠方的橄欖香氣與古老記憶、優雅隨身。

Campana原是位於南義大利、科森扎省（Cosenza）的小鎮，其Campana的字詞不僅原有義大利文中「鐘」（或稱鈴）之意，同時代表小鎮的旗幟也有著王冠、繁盛枝葉與鐘（鈴）形之物，頗有古老的歐式氣息。Campana包款初始發表於2004年，並在今年再度帶來新設計與色彩，延續既有Campana包款的特色諸如雙提把、豐富的收納空間與圓潤輪廓，唯新款將具兩種尺寸，並分別使用粒面皮革或Intrecciato編織皮革為包款本體。

近期Campana包款已陸續為Julianne Moore、楊紫瓊等名人配戴造型，其中Julianne Moore是在旅行中以咖啡色皮夾克左手勾掛一枚大型咖啡色Intrecciato編織皮革Campana包；楊紫瓊則是在秀場時手提一只白色Intrecciato編織皮革款，並與全身丹寧夾克營造出輕快對比；此外舒淇更在一次夜間出遊時從快艇上探出頭、並手提一只咖啡色Campana包，愜意的神情是無聲訴說著義大利式的生活態度：盡情享樂。

中型尺寸的Campana包款皆使用Intrecciato編織皮革，並計有Beetroot甜菜根紅、Sea salt海鹽白、Nocciola咖啡與黑色等四色，訂價皆為14萬8,500元。大型款則另有Dark barolo深咖啡色、黑色，分別使用Intrecciato編織皮革或粒面皮革，訂價分別為19萬4,000元或17萬3,400元，亦可親洽全台Bottega Veneta專門店詢問。

楊紫瓊。圖／Bottega Veneta提供
楊紫瓊。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta大型款Campana包粒面皮革黑色款，17萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta大型款Campana包粒面皮革黑色款，17萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta中型款Campana包甜菜根紅色款，14萬8,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta中型款Campana包甜菜根紅色款，14萬8,500元。圖／Bottega Veneta提供
以鐘（或稱鈴）為靈感的Bottega Veneta Campana包款，可以手勾（掛）或手提，呈現從容的義式生活風格。圖／Bottega Veneta提供
以鐘（或稱鈴）為靈感的Bottega Veneta Campana包款，可以手勾（掛）或手提，呈現從容的義式生活風格。圖／Bottega Veneta提供
美國女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）。圖／Bottega Veneta提供
美國女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）。圖／Bottega Veneta提供

