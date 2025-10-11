「香菜氣泡水」真的來了！「泰山冰果室」限定8日 光復超人免費喝調飲

泰山食品今年以Cheers氣泡水進駐2025台灣設計展，攜手彰化在地農友並結合設計師聶永真設計展視覺推出限定包裝，打造全新「彰化味」限定系列。

首款以「彰化產地」為名的Cheers氣泡水系列登場，同步大膽推出三款特色風味，「香菜氣泡水」取自北斗香菜，清新香氣直送腦門，即日起至10/28前全家便利商店還有第二件6折優惠；「金鑽鳳梨氣泡水」嚴選芬園金鑽鳳梨榨汁，搭配酸甜梅汁，綿密氣泡中帶來熱帶風情與清爽開胃感，於MOMO購物網熱賣，10/31前搶購兩箱特價999元；「海鹽荔枝氣泡水」則以芬園荔枝搭配沖繩海鹽，鹹甜交織，氣泡綿密爽口宛如香檳般迷人，預計10月中旬起於家樂福販售。三款限定氣泡水現在於泰山購物網都買得到。

此外，泰山食品於今、明兩日，以及10/18~10/19、10/24~10/26在彰化台灣設計展的彰化市美術館前廣場市集設立「泰山冰果室」活動攤位，推出三款氣泡水展區獨家組合價；現場還有打卡上傳、吉祥物泰吉表演、扭蛋機等活動提供參展民眾玩遊戲拿贈品。

活動現場除了買得到3款限定款氣泡水外，還邀請調飲師特別調製7款「飲料變身特調」，利用泰山本身飲品包括仙草茶、仙草蜜、Cheers氣泡水、冰鎮水果茶等製作創意調飲，在設計展現場獨家展售每杯100元。單筆購買6杯調飲，限量贈泰吉飲料提袋；消費滿335元可獲得扭蛋代幣1枚，有機會獲得泰山商品&泰吉周邊等好禮；消費滿1500元，再加碼送泰山75周年八寶粥或仙草蜜造型悠遊卡。此外，與泰吉造型氣球合照並公開分享到社群平台、完成指定 hashtag，即可獲贈泰山仙草蜜茶乙罐，數量有限，送完為止。