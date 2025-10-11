快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

「香菜氣泡水」真的來了！「泰山冰果室」限定8日 光復超人免費喝調飲

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
彰化美術館前廣場市集「泰山冰果室」，限定8日推展區限定夢幻調飲，消費滿額獲泰吉吉祥物周邊等好禮。圖/泰山提供
彰化美術館前廣場市集「泰山冰果室」，限定8日推展區限定夢幻調飲，消費滿額獲泰吉吉祥物周邊等好禮。圖/泰山提供

泰山食品今年以Cheers氣泡水進駐2025台灣設計展，攜手彰化在地農友並結合設計師聶永真設計展視覺推出限定包裝，打造全新「彰化味」限定系列。

首款以「彰化產地」為名的Cheers氣泡水系列登場，同步大膽推出三款特色風味，「香菜氣泡水」取自北斗香菜，清新香氣直送腦門，即日起至10/28前全家便利商店還有第二件6折優惠；「金鑽鳳梨氣泡水」嚴選芬園金鑽鳳梨榨汁，搭配酸甜梅汁，綿密氣泡中帶來熱帶風情與清爽開胃感，於MOMO購物網熱賣，10/31前搶購兩箱特價999元；「海鹽荔枝氣泡水」則以芬園荔枝搭配沖繩海鹽，鹹甜交織，氣泡綿密爽口宛如香檳般迷人，預計10月中旬起於家樂福販售。三款限定氣泡水現在於泰山購物網都買得到。

此外，泰山食品於今、明兩日，以及10/18~10/19、10/24~10/26在彰化台灣設計展的彰化市美術館前廣場市集設立「泰山冰果室」活動攤位，推出三款氣泡水展區獨家組合價；現場還有打卡上傳、吉祥物泰吉表演、扭蛋機等活動提供參展民眾玩遊戲拿贈品。

活動現場除了買得到3款限定款氣泡水外，還邀請調飲師特別調製7款「飲料變身特調」，利用泰山本身飲品包括仙草茶、仙草蜜、Cheers氣泡水、冰鎮水果茶等製作創意調飲，在設計展現場獨家展售每杯100元。單筆購買6杯調飲，限量贈泰吉飲料提袋；消費滿335元可獲得扭蛋代幣1枚，有機會獲得泰山商品&泰吉周邊等好禮；消費滿1500元，再加碼送泰山75周年八寶粥或仙草蜜造型悠遊卡。此外，與泰吉造型氣球合照並公開分享到社群平台、完成指定 hashtag，即可獲贈泰山仙草蜜茶乙罐，數量有限，送完為止。

泰山食品也特別推出「謝謝光復超人」回饋方案。凡參與花蓮光復鄉賑災之志工與英雄們，憑火車票票根或參與照片，即可於現場免費兌換一杯特調飲品。

雙十連假，活動吸引滿滿人潮。圖/泰山提供
雙十連假，活動吸引滿滿人潮。圖/泰山提供
Cheers香菜氣泡水、海鹽荔枝氣泡水、金鑽鳳梨氣泡水，結合彰化在地食材，10月起於各大通路及設計展現場限量販售。圖/泰山提供
Cheers香菜氣泡水、海鹽荔枝氣泡水、金鑽鳳梨氣泡水，結合彰化在地食材，10月起於各大通路及設計展現場限量販售。圖/泰山提供
泰山食品謝謝光復救災超人們，「泰山冰果室」彰化美術館前市集可免費換特調一杯。圖/泰山提供
泰山食品謝謝光復救災超人們，「泰山冰果室」彰化美術館前市集可免費換特調一杯。圖/泰山提供

設計師 彰化 購物網 香菜

延伸閱讀

國慶連假1萬4000人湧入光復救災 鏟子超人也有保險了！

台灣設計展彰化登場 停車場車滿出來...集章體驗排長龍

台灣設計展「彰化行」喻百年企業 觀歷史與未來

影／高雄雙十騎士節500重機旗海奔馳 希本獻唱鏟子超人

相關新聞

影／全台最強國道關西服務區「一年賺近6億」 內行人揭密營運關鍵

今年9月、10月連假密集，國人出遊熱潮再起，高速公路沿線各大服務區人潮絡繹不絕。高速公路局最新公布的「國道好便利－吃喝玩...

娜克莉即將大角度轉向 颱風論壇：日本5地恐間歇性大雨

娜克莉颱風目前位於日本沖繩那霸東北方，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即將大角度轉向東北加速移動，預計明天至下周...

「香菜氣泡水」真的來了！「泰山冰果室」限定8日 光復超人免費喝調飲

泰山食品今年以Cheers氣泡水進駐2025台灣設計展，攜手彰化在地農友並結合設計師聶永真設計展視覺推出限定包裝，打造全...

雲南紅茶 X 佛手柑！TWG Tea頂級訂製「尊爵伯爵茶」限量開賣

世界奢華茶葉品牌TWG Tea頂級訂製茗茶系列（Haute Couture Tea Collection）推出全新作品「...

吉伊卡哇可愛變身！85℃推3款造型蛋糕 吃完可當吊飾或置物盒

吉伊卡哇的粉絲們注意了！85℃首度推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕和1款樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，造型蛋糕上面的吉伊卡哇立...

全球首款！realme跨界聯名《權力遊戲》限量版手機即將登台

realme首次與華納兄弟探索全球消費品部（Warner Bros. Discovery Global Consumer...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。