雲南紅茶 X 佛手柑！TWG Tea頂級訂製「尊爵伯爵茶」限量開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
TWG Tea伯爵茶系列擁有逾十種茶款，皆以佛手柑調配不同茗茶而交織出獨特茶韻。圖/TWG Tea提供
TWG Tea伯爵茶系列擁有逾十種茶款，皆以佛手柑調配不同茗茶而交織出獨特茶韻。圖/TWG Tea提供

世界奢華茶葉品牌TWG Tea頂級訂製茗茶系列（Haute Couture Tea Collection）推出全新作品「尊爵伯爵茶」（Grand Earl Grey Tea）。這款獨特調配茶，可單獨細品，或加入少許牛奶，讓香氣更加馥郁綿長，即日起，於全台沙龍及精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台限量上市。

TWG Tea以獨家手工調配茶在國際享譽盛名，此次秋日新作「尊爵伯爵茶」，伯爵茶系列中擁有逾十種茶款，皆以佛手柑為靈魂、搭配不同茶品而交織出各具風情的茶韻，其中包括法式伯爵茶、伯爵金芽茶、紳士伯爵茶等紅茶基底、入口雋永和諧，最受青睞。另有結合清新綠茶與玫瑰花香的「禪心伯爵綠茶」、展現圓潤樸實底蘊的「伯爵普洱茶」，每一款都乘載著獨特韻味與故事。

TWG Tea精準掌握「嚴選」、「冷壓」、「分離」三大精髓：嚴選義大利南部的天然佛手柑，經人工精心採摘與挑選，確保果實品質與成熟度臻於完美，此為提升品茗境界的關鍵；再透過世代傳承的冷壓工藝萃取佛手柑精油，賦予TWG Tea伯爵茶精緻優雅的本質。

TWG Tea並特別以一部伯爵茶電影短片《TWG Tea Traveller Story The Many Lives of Earl Grey》，致敬調配茶背後蘊藏的匠心與藝術。

TWG Tea「尊爵伯爵茶」單罐110g售價為新台幣1,200元。

品牌 義大利

