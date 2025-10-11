快訊

吉伊卡哇可愛變身！85℃推3款造型蛋糕 吃完可當吊飾或置物盒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
吉伊卡哇授權蛋糕10/16全台統一開賣。圖/85℃提供
吉伊卡哇授權蛋糕10/16全台統一開賣。圖/85℃提供

吉伊卡哇的粉絲們注意了！85℃首度推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕和1款樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，造型蛋糕上面的吉伊卡哇立體公仔可掛在包包上或是當鑰匙圈吊飾，整模造型蛋糕盒的內墊紙板則可DIY變成置物盒。3款蛋糕全台限量78,000個，環保杯限量6,300個，10/16全台上市，售完為止。

85℃吉伊卡哇造型公仔蛋糕，從蛋糕外盒到內餡全都採粉紅色系，蛋糕體以香草慕斯與桔香戚風蛋糕組成，佐以莓果Q凍及多多Q凍搭配草莓果醬夾餡，果香層次分明，蛋糕上面的吉伊卡哇公仔，頭上有吊飾孔可以搭配掛繩掛在包包上，或者當鑰匙圈，粉紅色蛋糕外盒印有吉伊卡哇圖案，內墊紙板還能DIY做成置物盒，蛋糕售價750元。

此外，另有「吉伊卡哇-甜蜜花園」小蛋糕，以及「吉伊卡哇-閃耀星星」小蛋糕，售價78元。

同一天上市的還有Locknlock樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，容量750ml，杯身印有吉伊卡哇、小八貓和兔兔圖案，須搭配85℃吉伊卡哇蛋糕加價購，買吉伊卡哇任一款整模造型蛋糕，可以649元加購；買任兩個吉伊卡哇切片蛋糕，可以659元加購；買任一款吉伊卡哇切片蛋糕，可以669元加購。限量商品售完為止。

吉伊卡哇 85度C

