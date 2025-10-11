影／全台最強國道關西服務區「一年賺近6億」 內行人揭密營運關鍵

今年9月、10月連假密集，國人出遊熱潮再起，高速公路沿線各大服務區人潮絡繹不絕。高速公路局最新公布的「國道好便利－吃喝玩樂網路票選」結果出爐，新竹關西服務區表現搶眼，不僅勇奪「好好吃」與「好好玩」雙冠王，更以高達5.98億元的年營收，榮登2024年全台服務區營收第一寶座，成為旅人眼中人氣與實力兼具的「全台最強服務區」。

連假中許多民眾開車環島玩透透，不再只是「中途歇腳點」的國道服務區，近年已成功轉型為結合美食、購物與親子休憩的複合式景點。

新東陽國道營運處協理陳桂鳳接受本報專訪表示，位於國道三號、離台北最近的關西服務區，不僅是南來北往旅客的重要休憩據點，更成為北返民眾「最後的停靠站」。

她說，近年來，服務區積極強化多元化服務，除了設有自營超商、提供多樣熟食與全台伴手禮外，假日與連假更特別規畫戶外市集，邀請桃竹苗及屏東等地青農進駐，販售現切芭樂、鳳梨等農產品。這樣的市集不僅增加在地特色，也有效帶動服務區整體業績成長。

近年來，關西服務區積極強化多元化服務，不僅在營收表現亮眼，更在高速公路局舉辦的「國道好便利－吃喝玩樂網路票選」中，一舉奪得「好好吃」與「好好玩」雙料冠軍。

陳桂鳳指出，在餐飲方面，關西服務區的「關西便當」以道地客家鹹豬肉與炸豬排為主打，特別是炸豬排搭配在地小農合作的金桔醬，形成獨特風味，深受民眾喜愛。此外，價格親民，屬於庶民便當，搭配所有食材皆與在地小農合作，不僅強調地方特色，也吸引旅客特地排隊購買，成為最受歡迎的招牌餐點。