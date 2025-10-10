全球首款！realme跨界聯名《權力遊戲》限量版手機即將登台

realme首次與華納兄弟探索全球消費品部（Warner Bros. Discovery Global Consumer Products）合作，推出全球首款《權力遊戲》聯名手機，這次跨界合作象徵realme品牌發展的重要里程碑，將娛樂文化與科技創新完美融合，為全球用戶帶來全新感官體驗。透過與國際頂級影視IP的合作，realme不僅展現品牌在設計與體驗上的突破性思維，更以「Make it real」為核心，進一步延伸出「最會玩的手機品牌」全新形象，開啟與年輕世代深度共鳴的全新篇章。

本次聯名手機以「掌握你真正的力量（Own Your Real Power）」為主題，機身設計以維斯特洛世界為靈感，採用黑金色調，鏡頭模組刻印象徵各大家族的徽章圖騰，立體龍爪造型在優雅與力量之間取得完美平衡，僅7.84mm的超薄機身展現尊爵不凡的細膩工藝。以「龍母」丹妮莉絲浴火重生為靈感，realme自研、全球首創的「龍焰變色技術」首次登場，當皮革背蓋表面溫度達44°C時，機背將從黑色轉為火紅，象徵內在潛能的覺醒與釋放。不僅如此，限量版典藏禮盒以維斯特洛地圖與龍蛋木箱設計，內含鐵王座造型手機座、國王之手SIM卡針、秘密信函與專屬明信片與貼紙套組，開箱瞬間即刻沉浸於《權力遊戲》的史詩氛圍。

「realme 15 Pro權力遊戲限量版」配備前後3顆5,000萬畫素超清鏡頭，包括5,000萬畫素主鏡頭、5,000萬畫素超廣角鏡頭以及5,000萬畫素前置鏡頭，並獨家提供「北境」與「王城」濾鏡，讓影像色調更具劇張力。全新「AI圖像精靈」更推出《權力遊戲》主題功能，使用者只需一個編輯指令，即可打造中世紀風格的服裝變裝。

此外，限量版手機提供「冰」與「火」兩個聯名UI設計，讓用戶沉浸在影院級的視覺效果中。手機搭載Snapdragon® 7 Gen 4旗艦處理器、7,000mAh泰坦電池和80W超級閃充，確保高性能與持久續航。