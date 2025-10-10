快訊

Suzy秀智的15句「自我成長語錄」！從「國民初戀」到優雅女神的心路歷程

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

10月10日不僅是國慶日，也要祝Suzy秀智生日快樂！秀智16歲就以女團miss A出道，不僅擁有自帶仙氣的絕美顏值，更在音樂、綜藝、電視劇、電影等領域都獲得過新人獎成就，同時也是時尚圈的寵兒。

近期秀智二搭金宇彬主演的韓劇《許願吧，精靈》再創話題，尤其是從清純可人的「國民初戀」轉變為優雅成熟女神的不敗美貌更讓許多人讚嘆。而秀智一路走來的蛻變，獨立、堅毅、有想法，以及懂得努力與放下之間的平衡，讓女神的內在同樣閃耀無比。

快來看秀智的15句「自我成長語錄」，讓你的連假也能收穫滿滿。

●Suzy秀智的15句「自我成長語錄」

１．幸福不是找到什麼，而是我選擇怎麼去看它。—Suzy秀智

２．不是每一步都要正確才算努力，迷路的時候也在學習。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

３．有時候，選擇不去完成所有事情，也是一種勇氣。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

４．很多人都在追求被喜歡，但我學會了要先喜歡自己。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

５．我開始學著不要對自己太嚴格，因為每個失敗都在教我成為更好的人。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

６．人不可能永遠閃閃發亮，有時候暗淡也很重要。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

７．每個人都有自己的時區，不用羨慕別人快，只要不停止走就好。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

８．不為任何決定後悔，只把決定做到最好。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

９．專注自己，不與他人比較，因為比較只會讓時間浪費在精神內耗上，錯過自我成長。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

１０．人生就是一個人，我不依靠別人。孤獨是成長必須經歷的過程。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

１１．年齡不是焦慮的理由，成熟是時間的堆疊，讓自己變得更好才是重點。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

１２．面對沒有地圖的航行也不錯，保持探索和勇氣。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

１３．我曾經很害怕失敗，但後來我學會了：不去做才是真正的失敗。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

１４．我不是什麼都做得好的人，但我願意為了成為這樣的人去努力。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

１５．累的時候，我就讓自己累；那是因為我很努力的證明。—Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
圖／翻攝自IG @skuukzky

