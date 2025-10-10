聽新聞
連續70天「買一送一」！台北希爾頓逸林酒店 招牌牛肉麵限時優惠
台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，將於10月13日至12月21日連續70天，推出經典原味「逸林牛肉麵」不分內用外帶，全面買一送一優惠。為免向隅，建議提前預約。
酒店一樓的La Salle森酒吧，憑藉「逸林牛肉麵」闖出名號，甚至被戲稱為「被飯店耽誤的牛肉麵店」，可見受歡迎程度。這碗「逸林牛肉麵」（580元+10%）以牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製湯底，滋味濃郁，散發自然甘甜清香；經過90分鐘滷製的牛腱與牛筋，份量誠意十足，口感軟嫩滑順，搭配Q彈滑順的手工拉麵，以及使用青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的獨門秘製辣醬與手炒酸菜，造就讓人念念不忘的好滋味。
此外，由台北中山九昱希爾頓逸林酒店執行主廚Mike王銘嘉和廚藝團隊，以萬聖節為靈感而研發的期間限定新品「開膛破肚牛雜麵」（620元+10%），仍持續販售至31日。
要注意的是，「逸林牛肉麵」買一送一活動，贈送者仍須收取原價之一成服務費，且不可與任何優惠併用。相關資訊可洽：02-6619-9999轉1621，或線上訂位：https://reurl.cc/7V1gXl。
