滬粵3大名廚首度攜手巡演！3城獻藝 南北招牌美食一次嘗

解鎖南北美食地圖，願望清單一站完成！由台北遠東香格里拉「香宮」主廚廖晉輝、台南遠東香格里拉「醉月樓」主廚許忠賢，以及新北Mega50餐飲及宴會「望月樓」主廚邱龍俊，3位名廚首次聯手，共同呈獻「滬粵雅饌・三廚匯藝」星級饗宴，可一站式品嘗滬粵料理精髓。

此次巡迴最難得之處，包括集結粵菜與滬菜兩大菜系，也是3位主廚首次全程同台獻藝，從慢工細活、經典再造到風味融合，全都建立在中菜靈魂「火候」的完美掌控之上。整份菜單的起承轉合，不僅是味覺的精妙布局，也是見證頂級廚藝激盪火花的難得機會。

巡迴首站，10月16日至18日於台北遠東香格里拉的「香宮」揭開序幕。曾在新加坡多家知名星級中餐廳歷練17年的主廚廖晉輝，以現代廚藝美學，解構粵菜的經典風味元素。他將XO醬的鮮、金沙的鹹、腐乳的醇等粵式精髓，透過拆解與重組，堆疊出意想不到的嶄新層次；更將燉奶的軟滑與法式焦糖的薄脆巧妙結合，創造東西輝映的味覺對比。

巡迴第二站，10月23日至25日來到台南遠東香格里拉的「醉月樓」。廚藝資歷逾40年的主廚許忠賢，深諳滬菜傳統底蘊，並善於與在地風土巧妙結合，演繹出專屬於府城的時令風味。他選用當季膏蟹，呈現食材的極致鮮美；或以溫潤的黑蒜燉湯，傳遞醇厚的滋養。

最終壓軸，則是10月30日至11月1日在新北地標Mega50「望月樓」劃下完美句點。此處由主廚邱龍俊掌杓，其廚藝資歷跨越多國界與菜系，積累逾20年的厚實底蘊，並於粵菜領域深耕有成。他精於在經典本味中融入潮流新意，結合摩登擺盤，展現當代粵菜的全新風貌。例如工序繁複的脆皮雞翅、鑊氣十足的鮮炒斑球等。

這場秋季限定的「滬粵雅饌・三廚匯藝」，分別有套餐與單點兩種選擇。6道式套餐每位2,880元，含一杯佐餐特調飲品；單點價格每道180元起。香格里拉會的會員可使用點數兌換。

菜單中的「楠西。梅汁。醉膏蟹」，以上海本幫名饌「醉蟹」為靈感創新詮釋滬菜，特選台南楠西梅醬與話梅，營造雙重酸度層次，並融合冰糖、鎮江醋與花雕酒製成獨特醃汁，巧妙襯托秋季蟹膏肥美鮮濃的滋味。

「黑蒜。瑤柱。霸王盅」則是呼應秋季養生進補的傳統，湯色澄澈如琥珀，黑蒜的清甜襯托瑤柱鮮美，羊肚菌則增添清雅韻味，入口溫潤厚實。「巴蜀。蟹肉。脆皮翅」是糯米釀雞翅的升級版，做工繁複費時，卻是每口皆享受。

「蠔皇。斑球。香檳茸」則是展現主廚鑊氣的料理，鹹香有味，啟人食欲。「黃金。X.O.。軟龍尾」將軟殼龍蝦解構重組，嶄新呈現如畫般的詩意創作。