鱈場蟹腳、昆布肋眼享加購優惠！「燒肉赤虎」插旗新莊　全新品項登場

日本Romantic Road浪漫街道集團旗下的「焼肉の名門赤虎」登台7年，繼內湖、信義安和店後首次跨足新北市，於宏匯思源i-Tower大樓開設新莊店。除了招牌套餐之外，並提供「滿腹拼盤」、「昆布肋眼」、「鱈場蟹腳」等新品，以及多項單品。為慶祝開幕，「鱈場蟹腳」、「昆布肋眼」等品項，均可享加購優惠價。

燒肉赤虎自2018年來台，於內湖開出全台首間分店，後於2022年開設信義安和店。全新登場的赤虎燒肉新莊店，距離台北捷運環狀線、桃園捷運機場線步行約5分鐘，佔地112坪，規劃有104席座位，為品牌之最。並且規劃有7間大、小包廂，方便多人團體利用。

延續品牌的理念，店內提供有多種不同價位、內容組合的雙人套餐。另外亦提供「豪華船盤組合」、「日本國產牛極上四選」、「牛舌滿貫拼盤」等肉品拼盤，滿足民眾的彈性選擇。隨著新莊店開幕，赤虎再推出全新「滿腹拼盤」，集結美國Prime腹肉牛五花、美國Choice牛五花、美國牛培根、西班牙松阪豬、台灣豬培根等不同豬、牛部位，總重440克，每份1,400元。

同為新品的「昆布肋眼」選用澳洲穀飼牛肋眼以北海道日高昆布包裹醃漬48小時，並拆為老饕與肋眼心品嚐，每份1,080元。「和風月見牛五花」以壽喜燒為靈感，選用美國Prime腹肉五花薄切，單面炙烤後再沾取以燒肉醬、大成生食級蛋黃、松露醬調和的升級版醬汁享用，每份480元。「千層腹肉五花」則是將高湯與燒肉文化結合，薄切的腹肉五花層層堆疊，經調味、炙烤後浸潤在柴魚高湯內，更凸顯牛肉鮮美，450元。