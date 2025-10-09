全球限量台灣首發 摩瑟水晶「三巨頭」作品齊聚台中

「2025年摩瑟水晶大師巡迴特展」9日在台中大遠百登場。國裕執行董事欒慎寰表示，儘管不景氣，但此次巡迴展主角，全球限量5件、每件售價近600萬元的《酒神與穀神》水晶作品，在台北場一口氣售出2件，台中場已有多人預約，充分展現台灣藏家的雄厚實力。

另一件作品《流光幻影》水晶花瓶系列，三件一組60萬元，台北場也售出10餘套。欒慎寰指出，這件作品受到國際矚目，包括電影名星麥克．道格拉斯、LV老闆小賈斯汀、電影達文西密碼的作者DAN BROWN等人都是藏家。

2025摩瑟水晶大師巡迴特展，摩瑟水晶古典雕刻「三巨頭」雷瑟、史沃博達、賽林格大師，和藝術總監楊．波杰克攜手展出多款作品，標榜全球限量，台灣首發，引爆驚艷的古典與現代極致對話。

被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄的捷克「摩瑟水晶」，今年已有168年歷史。欒慎寰說，摩瑟水晶獲得國際組織與法國國家級榮耀認可，成為國際罕見的頂級水晶品牌，在台灣擁有眾多的收藏家。

此次全球首發的巡迴展，移師台中舉行，國裕預計10日在台中林酒店舉辦晚宴，計有80餘名VIP會員受邀，涵蓋建商、醫生、企業家等。大家對此次展出的作品都相當有興趣，預約搶購熱烈，可說是未演先轟動。

一年一度的台中購物節即將登場，台中市長盧秀燕日前特別與捷克、芬蘭駐台代表，參訪國裕在台中大遠百的專櫃，並拍攝宣傳影片，強調希望購物節能與國際接軌。

捷克藝術水晶雕刻大師史沃博達此次再度造訪台灣，展現精湛的水晶雕工，並帶來最新扛鼎之作，全台巡迴展演精湛古典水晶雕刻技藝，與台中地區水晶愛好者相約一場璀璨盛會。

史沃博達以氣勢恢宏的《酒神與穀神》，再度挑戰技藝巔峰，並以《萬象更新》闡述人生哲理，將水晶化為思想的載體。今年更有一款令人矚目的聯合作品《吉光鳳羽》，匯聚雷瑟與史沃博達兩位大師的藝術精髓，將工藝智慧凝結於一羽華彩。

雷瑟以全新之作《伊卡洛斯的飛行夢》，探索古老神話的哲思，刀工精緻，情感深邃；另一件作品《天使之翼》以非傳統視角顛覆經典，開創雕刻語境的無限可能。榮獲法國藝術與文學騎士勳章的雷瑟，其作品早已是國際藏家的心頭至寶。

而以浪漫雕刻風格聞名的賽林格，以全新創作《歐羅芭公主》詮釋希臘羅馬神話，帶來愛與命運交織的詩意篇章，展現美學與感性的極致體現。

作為藝術總監的楊．波杰克，則以特有的創新精神引領摩瑟走向未來。今年，他帶來概念大作《流光幻影》系列，從粗獷主義建築中汲取靈感，以自由線條與大膽色彩，詮釋空間與光影的對話，展現建築與水晶之間的思想交響。

欒慎寰表示，這是一場古典與現代交織、傳統與創新交響的收藏家年度盛會。2025摩瑟水晶全球限量作品，台灣首發，精彩可期，不容錯過。