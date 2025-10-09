快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

Tiffany 2025 Blue Book全新高級珠寶米蘭亮相 奇幻之海重現經典設計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
奧莉薇亞魏爾德配戴Sea of Wonder系列Sea Turtle項鍊出席米蘭Blue Book 2025高級珠寶展晚宴。圖／Tiffany提供
奧莉薇亞魏爾德配戴Sea of Wonder系列Sea Turtle項鍊出席米蘭Blue Book 2025高級珠寶展晚宴。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany&Co.，簡稱Tiffany）日前於米蘭歷史悠久的聖星波里新聖殿回廊（Chiostri di San Simpliciano）發表年度2025 Blue Book高級珠寶「Sea of Wonder 瑰海奇珍」秋季篇章，是蒂芙尼首度於米蘭發表高級珠寶。

系列設計由品牌珠寶與高級珠寶藝術長 Nathalie Verdeille主導，靈感取自傳奇設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）的經典作品，重新演繹其經典的海洋意象，共40件全新設計分為6大篇章，：「寰海星錨」（Anchor）、「花舞海葵」（Anemone）、「碧海蔓影」（Ocean Flora）、「瀚海星螺」（Shell）、「深海星芒」（Urchin）與「海靈仙姿」（Mermaid），透過詩意筆觸和精湛工藝間，刻畫出自然界的流動之美。

「寰海星錨」系列取材自1939年錨形別針的古典設計，結合象徵堅毅與平衡的錨與枕形切割鑽石，線條利落而典雅；「花舞海葵」系列則以來自莫三比克礦區的天然紅寶石襯映海葵的靈動姿態。「瀚海星螺」透過綠碧璽描繪海洋的結構美；「深海星芒」則以十九世紀金箔琺瑯工藝（paillonné enamel）再現海膽虹彩光澤。「海靈仙姿」從美人魚傳說取靈感，以玫瑰金與黑色蛋白石交織夢幻海底色階；而「碧海蔓影」更推出一枚獨一無二的珠寶腕表，綠松石時標呼細節間格外優雅迷人。

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Shell鉑金與黃K金鑲嵌主石逾8克拉枕形切割綠碧璽及鑽石胸針。圖／Tiffany提供
米蘭Blue Book 2025高級珠寶展展覽空間。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anemone鉑金與黃K金鑲嵌3顆逾4克拉未經優化處理的橢圓形切割紅寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Mermaid鉑金與玫瑰K金鑲嵌主石逾10克拉橢圓形蛋面切割黑色蛋白石與藍寶石及鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchin鉑金與黃K金鑲嵌鑽石與薰衣草色金箔琺瑯項鍊。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anemone鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾2克拉未經優化處理的橢圓形切割紅寶石及鑽石耳環。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Ocean Flora鉑金與白K金鑲嵌鑽石、珍珠母貝與綠松石珠寶腕表。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Shell鉑金與黃K金鑲嵌主石逾8克拉枕形切割綠碧璽及鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anchor鉑金與黃K金鑲嵌鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anchor鉑金與黃K金鑲嵌鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
