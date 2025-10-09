聽新聞
0:00 / 0:00
Tiffany 2025 Blue Book全新高級珠寶米蘭亮相 奇幻之海重現經典設計
美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany&Co.，簡稱Tiffany）日前於米蘭歷史悠久的聖星波里新聖殿回廊（Chiostri di San Simpliciano）發表年度2025 Blue Book高級珠寶「Sea of Wonder 瑰海奇珍」秋季篇章，是蒂芙尼首度於米蘭發表高級珠寶。
系列設計由品牌珠寶與高級珠寶藝術長 Nathalie Verdeille主導，靈感取自傳奇設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）的經典作品，重新演繹其經典的海洋意象，共40件全新設計分為6大篇章，：「寰海星錨」（Anchor）、「花舞海葵」（Anemone）、「碧海蔓影」（Ocean Flora）、「瀚海星螺」（Shell）、「深海星芒」（Urchin）與「海靈仙姿」（Mermaid），透過詩意筆觸和精湛工藝間，刻畫出自然界的流動之美。
「寰海星錨」系列取材自1939年錨形別針的古典設計，結合象徵堅毅與平衡的錨與枕形切割鑽石，線條利落而典雅；「花舞海葵」系列則以來自莫三比克礦區的天然紅寶石襯映海葵的靈動姿態。「瀚海星螺」透過綠碧璽描繪海洋的結構美；「深海星芒」則以十九世紀金箔琺瑯工藝（paillonné enamel）再現海膽虹彩光澤。「海靈仙姿」從美人魚傳說取靈感，以玫瑰金與黑色蛋白石交織夢幻海底色階；而「碧海蔓影」更推出一枚獨一無二的珠寶腕表，綠松石時標呼細節間格外優雅迷人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言