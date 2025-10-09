快訊

從巴黎到日內瓦！江詩丹頓270周年雙晚宴 對時光的多重扣問

聯合報／ 記者釋俊哲／專題即時報導
Tribute to The Quest of Time腕表中立體人偶的雙手是從品牌1930年代的「魔術手」懷表得到啟發。圖／江詩丹頓提供
Tribute to The Quest of Time腕表中立體人偶的雙手是從品牌1930年代的「魔術手」懷表得到啟發。圖／江詩丹頓提供

一個公司要如何才能為員工心甘情願地付出？榮譽感可能是薪資之外的另一指標。日內瓦時間的9月17日，鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）在自家總部舉辦了一場晚宴。今年一月甫接手的年輕CEO Laurent Perves致詞時特別謝謝在場的媒體、收藏家，謝謝大家願意把美好分享與珍藏，此時話鋒一轉，他突然感謝同在台上的品牌風格與傳承總監Christian Selmoni，Laurent Perves稱Christian Selmoni為江詩丹頓品牌的「守衛者」（Guardian），在那一瞬好像突然明白，這瑞士頂級老舖究竟如何站在風口浪尖270年罕有人能出其右？關鍵兩個字：尊重與傳承。

江詩丹頓現任執行長Laurent Perves是在2016年進入品牌成為行銷長（Chief Marketing Officer），並在2025年1月成為執行長；但Christian Selmoni可是早從1990年便加入品牌，歷任業務經理、採購經理、產品與採購總監，2005年再成為品牌產品行銷總監、2010年成藝術總監（Artistic Director），並自2017年成品牌風格與傳承總監（Style and Heritage Director）至今。論資歷，Christian Selmoni頗像一名江詩丹頓忠心耿耿的「老（大）臣」，品牌近20年的複雜功能研發、文化創意合作專案多與之密切相關，稱Christian Selmoni是江詩丹頓的守衛者？與其說讚美，更像展現了一種江詩丹頓的承前啟後、莫忘傳統。

時間再往後回退至日內瓦的9月16日，江詩丹頓於羅浮宮內發表了耗時七年研發、專為270周年紀念誕生的La Quête du Temps天文座鐘，然活動並未就此結束，當晚江詩丹頓設宴「包場」羅浮宮。這並非記者首次在羅浮宮體驗晚宴，但上一回約10年前的餐會僅設置於羅浮宮入口Pyramid主大廳，對著建築大師貝聿銘設計的金字塔已然十分魔幻，但9月16日的晚上江詩丹頓竟前進了羅浮宮內黎塞留館的內馬利中庭（Cour Marly），在法王路易十四、十五時期的雕像所環繞下用餐，別開生面、亦展現江詩丹頓與羅浮宮非一般的深厚交情。

江詩丹頓與羅浮宮的正式合作始於2019年，但此前的2016江詩丹頓已然受羅浮宮委託修復了館藏象徵路易十五的「創世紀」座鐘（La Création du Monde）。此後江詩丹頓陸續在2022年發表以羅浮宮館藏為靈感發表的藝術大師系列獅身人面、勝利女神、奧古斯都半身像與大流士雄獅四只主題表，每款限量5只，隔年再發表Les Cabinotiers閣樓工匠的「致敬彼得·保羅魯本斯」琺瑯表，全球限量1只，展現典藏藝術與頂級名表的全新可能。

此外江詩丹頓同時也接受量身客訂，藏家可在羅浮宮館藏中挑選心儀之藝術作品，一旦羅浮宮確認該項藝術品為館藏（版權）所有、同時並無其他訂製主題重複，江詩丹頓即可運用琺瑯、雕刻、寶石鑲嵌的不同形式將藝術重現於表款面盤，至今以亞洲市場為例便有超過數十筆訂單，每只表款視功能組合、面盤工藝而定，訂價約自30萬歐元起跳。收藏家還將獲得一趟羅浮宮的私人導覽，同時表款將附上江詩丹頓、羅浮宮的雙重認證，成為一次獨一無二的腕上收藏，無怪雙方合作關係日益緊密、其來有自。

9月16日的羅浮宮晚宴結束後，9月17日的TGV高速火車再度將近100位全世界的媒體、藏家送往下一站日內瓦，高速火車上的特殊車廂不僅為江詩丹頓「包車」，車內並換上江詩丹頓270年紀念的馬爾他十字識別，甚至一份熱騰騰的畫報紀錄了前一晚羅浮宮晚宴的精彩片段，畫報並內附填空遊戲，將各種江詩丹頓的小知識轉化為趣味的隨堂考，排解火車上的閒散時光。

抵達日內瓦的當晚，最後的重頭戲登場！江詩丹頓日內瓦的總部舉辦了第二場晚宴，並將270周年的精選傑作，包含1995年所發表品牌創廠240年的鉑金款Mercator「The Americas」雙逆跳腕表、2005年發表品牌創廠250年的Tour de l’Ile腕表、2015年創廠260年紀念的57260懷表，以及2025年為紀念創廠270年發表的藝術大師Tribute to The Quest of Time腕表，悉數在此公開，隔日9月18早晨，本報並為台灣唯一受邀前往原廠並上手拍攝之媒體，親身感受270年時光魅力之大成。

這只Tribute to The Quest of Time腕表是以在羅浮宮發表的La Quête du Temps座鐘為基礎，座鐘為全球限量一款的非賣品，而Tribute to The Quest of Time腕表則為全世界限量20只，是江詩丹頓270周年年度發表時計壓箱寶中的真金白銀。表款是一「部」純然的Time Machine，它不能改變過去但真實地「回」到過去：西元1755年、9月17日當天品牌創始人Jean-Marc Vacheron簽署首份學徒契約的星空，重現在面盤的半透明藍色星空圖中。

43毫米的面盤中有著一只「小金人」，他可揮舞的雙手變成了指針，以逆跳顯示時、分鐘並帶來抽象的隱喻：人們因為可辨讀時間，進而在浩瀚宇宙中找到存有的意義。花上三年研發、四項專利、合計512個零件的全新自製3670手動上鍊機芯，並從2019年的Traditionnelle系列Twin Beat萬年曆腕表得到靈感，讓機芯具有「靜待（置）」（Stay）和「活躍」（Active）兩種狀態，同時立體人偶的雙手亦是從品牌另一經典、1930年代的「魔術手」懷表得到啟發。

人們嘗試回到過去，並不是真正想活在過往，透過這只Tribute to The Quest of Time腕表不僅是江詩丹頓向自己、向過往、向人類的一次扣問（The Quest），更因為知道了過去，所以明瞭未來該如何前進、去向何方。表款限量全球20只，僅在江詩丹頓專賣店、預約詢問。

Vacheron Constantin，Tribute to The Quest of Time腕表，鉑金、43毫米、逆跳顯示、手動上鍊機芯、天文月相顯示、星空圖，全球限量20只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Vacheron Constantin，Tribute to The Quest of Time腕表，鉑金、43毫米、逆跳顯示、手動上鍊機芯、天文月相顯示、星空圖，全球限量20只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓9月17日的日內瓦總廠晚宴中，機芯與品牌的馬爾他十字化為餐桌上豐盛的藝術投影。記者釋俊哲／攝影
江詩丹頓9月17日的日內瓦總廠晚宴中，機芯與品牌的馬爾他十字化為餐桌上豐盛的藝術投影。記者釋俊哲／攝影
2015年時發表的57260雙面懷表共齊備57項時間資訊、並因紀念創廠260年因而得名，並在日內瓦晚宴當晚現身。記者釋俊哲／攝影
2015年時發表的57260雙面懷表共齊備57項時間資訊、並因紀念創廠260年因而得名，並在日內瓦晚宴當晚現身。記者釋俊哲／攝影
3670手動上鍊高振頻機芯共由512個零件組成；月球表面的半邊經金色PVD鍍層，另一半則經深藍色PVD鍍層，三發條盒並帶來六日動力儲存。圖／江詩丹頓提供
3670手動上鍊高振頻機芯共由512個零件組成；月球表面的半邊經金色PVD鍍層，另一半則經深藍色PVD鍍層，三發條盒並帶來六日動力儲存。圖／江詩丹頓提供
Vacheron Constantin，Tribute to The Quest of Time腕表，鉑金、43毫米、逆跳顯示、手動上鍊機芯、天文月相顯示、星空圖，全球限量20只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Vacheron Constantin，Tribute to The Quest of Time腕表，鉑金、43毫米、逆跳顯示、手動上鍊機芯、天文月相顯示、星空圖，全球限量20只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓在瑞士時間9月16日大手筆包下羅浮宮，並選址黎塞留館的內馬利中庭舉辦晚宴、別開生面。記者釋俊哲／攝影
江詩丹頓在瑞士時間9月16日大手筆包下羅浮宮，並選址黎塞留館的內馬利中庭舉辦晚宴、別開生面。記者釋俊哲／攝影
罕見的「13」星座玉石浮雕逆跳座鐘，除了淺浮雕的「13」星座相當罕見，更洋溢著1920、1930年代的Art Deco藝術風格。記者釋俊哲／攝影
罕見的「13」星座玉石浮雕逆跳座鐘，除了淺浮雕的「13」星座相當罕見，更洋溢著1920、1930年代的Art Deco藝術風格。記者釋俊哲／攝影
晚宴中窗外同為表廠的建物亦投以光雕，展現了江詩丹頓風格的全面展開。記者釋俊哲／攝影
晚宴中窗外同為表廠的建物亦投以光雕，展現了江詩丹頓風格的全面展開。記者釋俊哲／攝影
1994年問世的Mercator雙逆跳腕表，展示了品牌與1930年代的風格接軌，更為後續藝術大師系列的問世埋下前因。記者釋俊哲／攝影
1994年問世的Mercator雙逆跳腕表，展示了品牌與1930年代的風格接軌，更為後續藝術大師系列的問世埋下前因。記者釋俊哲／攝影
江詩丹頓曾在2022年發表以羅浮宮館藏為靈感發表的「藝術大師」系列獅身人面、勝利女神、奧古斯都半身像與大流士雄獅四只主題表，展現雙方的深厚合作情誼。記者釋俊哲／攝影
江詩丹頓曾在2022年發表以羅浮宮館藏為靈感發表的「藝術大師」系列獅身人面、勝利女神、奧古斯都半身像與大流士雄獅四只主題表，展現雙方的深厚合作情誼。記者釋俊哲／攝影
本刊為參訪媒體中唯一受邀前往總廠鑑賞新表之媒體，同時記者也實際上手配戴、感受270年時光的深邃複雜。記者釋俊哲／攝影
本刊為參訪媒體中唯一受邀前往總廠鑑賞新表之媒體，同時記者也實際上手配戴、感受270年時光的深邃複雜。記者釋俊哲／攝影





