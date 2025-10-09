愛彼150周年長知識！全新精裝書《時計 : 傳奇與匠心》禮讚製表藝術

今年有多個瑞士高級品牌慶祝周年，其中150周年歷史、坐擁高級運動表金字塔頂尖位階的愛彼（Audemars Piguet）從年初至年中，陸續發表了火力驚人的全系列新品。近日品牌再宣布，將出版一本精裝大書《時計：傳奇與匠心》（The Watch - Stories and Savoir Faire），透過近600頁圖文並茂的精彩內容，爬梳150年的珍貴時刻與記憶。

有別於傳統強調高級、工藝、精湛的封面設計，《時計：傳奇與匠心》一書封面搭配了風格親民的彩色插畫。書中內容並結合人物訪談、影像、插畫，愛彼博物館的典藏資料，嘗試以相對親民易讀的形式讓初心者與專業收藏家、愛好者都能理解相關製表知識；同時本書並非由單一作者執筆，而是由包含愛彼博物館館長等合計12位作家聯手，加上40多位跨領域人才提供支持，因此讓該書跳脫傳統精裝品牌書艱澀的印象。