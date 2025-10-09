快訊

愛彼150周年長知識！全新精裝書《時計 : 傳奇與匠心》禮讚製表藝術

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼日前並宣布將參加2026日內瓦Watches and Wonders表展，令人更加期待來年的精彩創意。圖／Audemars Piguet提供
愛彼日前並宣布將參加2026日內瓦Watches and Wonders表展，令人更加期待來年的精彩創意。圖／Audemars Piguet提供

今年有多個瑞士高級品牌慶祝周年，其中150周年歷史、坐擁高級運動表金字塔頂尖位階的愛彼（Audemars Piguet）從年初至年中，陸續發表了火力驚人的全系列新品。近日品牌再宣布，將出版一本精裝大書《時計：傳奇與匠心》（The Watch - Stories and Savoir Faire），透過近600頁圖文並茂的精彩內容，爬梳150年的珍貴時刻與記憶。

有別於傳統強調高級、工藝、精湛的封面設計，《時計：傳奇與匠心》一書封面搭配了風格親民的彩色插畫。書中內容並結合人物訪談、影像、插畫，愛彼博物館的典藏資料，嘗試以相對親民易讀的形式讓初心者與專業收藏家、愛好者都能理解相關製表知識；同時本書並非由單一作者執筆，而是由包含愛彼博物館館長等合計12位作家聯手，加上40多位跨領域人才提供支持，因此讓該書跳脫傳統精裝品牌書艱澀的印象。

事實上該本出版物並不單純講述愛彼的歷史，內容更遍及高級鐘表的機械、外觀設計與變革，加上美式漫畫風格般的插畫，更提升了可（易）讀性。全書合計584頁，尺寸為21.7X26.7公分，ISBN編號為：9782080453211。訂價85歐元，台灣暫未有零售通路引進，但可於Fnac或Amazon國際網站上訂購。

書中同時收錄了人物專訪，將艱澀的機械技術巧妙拆解回答。圖／Audemars Piguet提供
書中同時收錄了人物專訪,將艱澀的機械技術巧妙拆解回答。圖／Audemars Piguet提供
《時計：傳奇與匠心》以精美的大開本尺寸搭配豐富圖片，讓閱讀更輕鬆、同時賞心悅目。圖／Audemars Piguet提供
《時計:傳奇與匠心》以精美的大開本尺寸搭配豐富圖片,讓閱讀更輕鬆、同時賞心悅目。圖／Audemars Piguet提供
愛彼（Audemars Piguet）發表了全新近600頁的精裝大書《時計：傳奇與匠心》，同時慶祝品牌150周年。圖／Audemars Piguet提供
愛彼(Audemars Piguet)發表了全新近600頁的精裝大書《時計:傳奇與匠心》,同時慶祝品牌150周年。圖／Audemars Piguet提供
即便目錄設計頁也以跳色設計，加上簡潔的設計語彙，跳脫傳統精裝書的印樣。圖／Audemars Piguet提供
即便目錄設計頁也以跳色設計,加上簡潔的設計語彙,跳脫傳統精裝書的印樣。圖／Audemars Piguet提供
具鮮明幾何印象的愛彼Royal Oak皇家橡樹系列表款，是歷經50載的當代經典設計。圖／Audemars Piguet提供
具鮮明幾何印象的愛彼Royal Oak皇家橡樹系列表款,是歷經50載的當代經典設計。圖／Audemars Piguet提供
書中從機芯、面盤、功能，以活潑設計搭配彩色圖片、插畫，帶人深入淺出進入高級製表的浩瀚世界。圖／Audemars Piguet提供
書中從機芯、面盤、功能,以活潑設計搭配彩色圖片、插畫,帶人深入淺出進入高級製表的浩瀚世界。圖／Audemars Piguet提供

