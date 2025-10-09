快訊

反過來吃的「統一翻轉布丁」來了！7-ELEVEN限量開賣日期與售價曝光

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「統一布丁（翻轉布丁）」將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，自10月13日起於7-ELEVEN全台門市獨家限量販售，售價18元，11月2日前還享有加購小布丁25元組合優惠價，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「統一布丁（翻轉布丁）」將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，自10月13日起於7-ELEVEN全台門市獨家限量販售，售價18元，11月2日前還享有加購小布丁25元組合優惠價，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供

網友許願的「翻轉布丁」真的來了！7-ELEVEN萬聖節檔期推出最具搞怪話題的「統一布丁（翻轉布丁）」，將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，自10月13日起於全台門市獨家限量販售，售價18元，11月2日前還享有加購小布丁25元組合優惠價，數量有限售完為止。

這款獵奇的「翻轉布丁」靈感來自去年愚人節的廣告，當時惡搞的照片就是原本為主體的布丁變少，但下層的焦糖醬佔比較多，視覺衝擊感十足，十足趣味的造型讓不少網友紛紛轉發洗版。

此外，迎接10月11日「世界雞蛋日」，7-ELEVEN限定門市販售的「動福滷蛋」，現已擴大至全台300間門市販售，具有濃郁的醬油滷香，主打懶人輕鬆吃不用剝殼超方便，每顆販售18元。10月10日至10月12日還有「玫瑰鹽水煮蛋」2件77元優惠活動。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN萬聖節檔期限量推出最具搞怪話題的「統一布丁（翻轉布丁）」。圖／7-ELEVEN提供
