率大團雙十來台巡演 喬治亞國家芭蕾舞團藝術總監專訪：她的生命是給藝術的承諾

喬治亞國家芭蕾舞團藝術總監妮娜．安娜妮雅舒薇莉（Nina Ananiashvili），是古典舞壇一大傳奇，她是芭蕾界集結四大國際芭蕾賽事冠軍的舞伶，也是首位打破蘇聯藩籬，登上紐約市立芭蕾舞團的頂尖舞者，1993 年至 2009 年，擔任首屈一指的美國芭蕾舞團（ABT）客座首席舞者，在她事業巔峰時，毅然接受總統召集，回歸動盪的故鄉，以藝術總監之姿帶領國家芭蕾舞團浴火重生、揚名國際。睽違 15 年再度率團來到台灣，適逢《天鵝湖》誕生 150 週年，於 10 月 10 日至 18 日在台北國家戲劇院、高雄衛武營重現經典舞劇。

冰上天鵝的抉擇！十歲定終身與醫生的警告

很少人知道，妮娜的藝術生涯始於冰冷的溜冰場，6 歲時，她在喬治亞學花式溜冰，很快成為同齡組的冠軍，前途一片光明，然而，命運的轉折，發生在一場特別的冰上表演《天鵝之死》，讓她找到了人生的真愛是芭蕾舞。

「當時我母親為我縫製了有真羽毛的蓬蓬裙，我學了芭蕾舞手臂的動作。」妮娜回憶道，當下被羽毛包裹、透過肢體語言說故事的舞動方式，在她心裡打開了一個芭蕾舞的開關。

10 歲時，她面臨了人生第一個重大抉擇，要繼續運動員生涯，或是轉向芭蕾舞？她表示，這不是容易的事，「當時醫生甚至警告，芭蕾舞的訓練對心臟負擔更大。」

她最終決定選擇了芭蕾，如今回想，她自己也驚訝當時早慧的決心，「我不知道為什麼，以我現在看來，10 歲就做出這樣的決定太難了，這改變了我的一生，但也許是上帝幫了我。」

妮娜年幼時因一場特別的冰上表演《天鵝之死》，讓她找到了人生的真愛是芭蕾舞。圖片來源／Nina Ananiashvili提供

莫斯科 12 年 零下的氣候與七旬祖母的愛

妮娜 13 歲時，一名來自莫斯科大劇院學校的老師看中了她的天賦，建議她前往當時水準更高、規模更強大的莫斯科深造。

然而，妮娜自小生長在溫暖宜人的喬治亞，對比莫斯科的極冷與下雪氣候，加上語言、文化都完全不同，還需要跟上莫斯科學校的進度，一切都讓這個決定顯得沉重。

妮娜的父親不允許她一人住校，當時已 72 歲的祖母做出驚人的決定，放棄優渥工作和生活圈，毅然搬到冰冷、陌生的莫斯科與她同住，一住就是 12 年。

「我現在在想她當時是多麼勇敢！」妮娜感慨，在莫斯科的第一年，是她記憶中最艱難的時期，她形容自己處於一種困頓的難熬狀態，語言不通，加上當時通訊極為不便，她每週只有兩次、每次3分鐘的通話時間。

「我當時辛苦地哭了，但我不讓我的祖母看到我哭，我跟家人通電話時，也會把頭轉過去靠在牆壁上，不讓她看見我哭。」妮娜表示，如果祖母看見她哭，就會直接帶她回喬治亞，「她會覺得我何必這麼辛苦，所以我不能讓她知道我哭了，我選擇留下來。」

帶著倔強與堅持，妮娜慢慢適應在莫斯科的生活，她在學業和芭蕾舞都名列前茅，更在 80 年代初的幾場重要國際大賽中奪冠，包括 1980 年第十屆保加利亞瓦爾納國際大賽冠軍，1981 年第四屆莫斯科國際芭蕾大賽冠軍，1985 年第五屆莫斯科國際芭蕾大賽冠軍、1986 年第三屆美國傑克遜國際比賽冠軍，為後來的國際舞壇生涯奠定了基礎。

妮娜的丈夫一直以來都是她堅實的後盾，讓她能全心投入到艱苦的藝術生涯中。圖片來源／Nina Ananiashvili 提供

外交官丈夫與家庭的無私支持

進入 90 年代，隨著蘇聯改革，妮娜成為第一批可以自由選擇舞伴、自由巡演的俄羅斯舞者，她的自由時代來臨。

而她的丈夫也是她堅實的後盾，「我真的很幸運，我丈夫喜歡我，也喜歡我的工作。」妮娜坦言，雖然她常年在劇院、在世界各地巡演，但身為喬治亞外交官的丈夫更能理解她對國家與事業的責任，「他對我說：『我理解這是妳工作的一部分，妳必須這麼做』。」

更重要的是，丈夫的法律專業，在她迎來自由之初，也是她處理所有合約的堅強後盾，讓她能全心投入到艱苦的藝術生涯中。

總統親召的承諾 回國拯救國家劇院

妮娜原本可以在世界上任何一個她想待的地方繼續她的事業，但在 2004 年，她接到了時任喬治亞總統的電話。

「當時喬治亞面臨嚴重的問題，沒有暖氣、沒有燈光、沒有食物，舞團也沒有薪水。」她坦言，當時許多朋友都不解與質疑她，「妳瘋了嗎？妳可以選擇任何一個地方待著，為什麼要回去？」

她堅定地說：「我不能對總統說『不』，因為他告訴我，要我幫助我的國家和人民。」當時妮娜還有別的工作，已經排到 3 年後，要放棄這些工作，她給總統開出了條件，首先是要給她 3 年時間，以及必須提供薪資給舞者和工作人員。

在最初 3 個月零薪水的情況下，妮娜沒有筆電、沒有手機，透過最傳統的打電話方式，一一邀請工作人員和舞者，以驚人的毅力排出新製作，震驚了外界，她甚至向全球的舞蹈表演朋友打包票：「如果他們不付錢，我會自己付給妳。」

在妮娜的堅持下，喬治亞國家芭蕾舞團一步一步重建，表現有目共睹，2024 年在倫敦科洛西姆劇院，超過 35,000 張門票銷售一空，她帶著國家團隊重返榮耀。

妮娜2004年時受到喬治亞總統親召回到喬治亞，協助舞團一步一步重建、製作舞劇至國際巡演。圖片來源／Nina Ananiashvili提供

跳過一千次《天鵝湖》！關於芭蕾中的芭蕾

這次來台帶來的舞碼是 《天鵝湖》，妮娜認為這是芭蕾中的芭蕾，她一生中可能跳了超過一千次《天鵝湖》，卻從未厭倦，因為「每一場演出都不同，每一組觀眾都不同。」她表示，一名舞者必須跳過《天鵝湖》、《堂吉訶德》、《雷蒙達》、《吉賽爾》和《睡美人》這五部舞劇，才能被稱為真正的芭蕾女伶（Ballerina）。

由於 《天鵝湖》一般而言，有兩種版本結局，喜劇或悲劇，妮娜為喬治亞帶來的《天鵝湖》製作選擇了歡樂結局，「我接舞團的時候，是一個非常困難的時期，每個人都很沮喪，到處都是戲劇性的事情。」她解釋道，「我那時跟大家說，為什麼我們要做悲傷結局？讓我們做歡樂結局，讓來到這裡的人們帶著快樂回家吧。」

妮娜表示，芭蕾舞是機器人無法取代的藝術，非常有機，也需要仰賴教練依照每位舞者的長處和身形，調整完美的模樣，每位舞者也有許多無法想像的細節需要兼顧，才能在觀眾面前呈現美好和一致性，非常辛苦，但她樂此不疲，「因為芭蕾舞就是我的生命。」

喬治亞國家芭蕾舞團《天鵝湖》將於10 月 10 日至 18 日在台北國家戲劇院、高雄衛武營演出，最後票券搶售中。圖片來源／聯合數位文創提供

紀念《天鵝湖》誕生 150 週年 台北高雄再現芭蕾經典