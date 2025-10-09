有快遞請簽收！Burberry全新形象視覺 遞上「來自倫敦的獨家明信片」

秋冬之際，Burberry發表了全新形象視覺：「來自倫敦的獨家明信片」，在夏日暑氣尚未完全消退、秋日微涼即將現蹤的當下，擁抱格紋、經典風衣，更有英倫風格中的俏皮幽默與體面。

本次形象影片由奧斯卡金像獎得主奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）主演，英國舞台劇導演John Madden執導；在影片中Olivia Colman一人分飾多角，她既是一名初次前往倫敦的旅人，同時也是旅程中倫敦這座大城市裡遇到的形形色色當地住民，從英國盛行的板球（Cricket）迷粉絲到炸魚薯條店老闆娘，展現了英倫風格的豐沛多樣性，更有資深演員的表演魅力。

影片中「客串」得名人、明星、超模可不計可數，包含中國超模劉雯、丹麥模特兒Mona Tougaard、美國模特兒既演員Tyson Beckford悉數入鏡；他們深的風衣、雨衣多數由約克郡的卡斯爾福德工坊打造，從典藏風衣中得到靈感的細節進入本季新款Chestwood風衣中；加以燈芯絨飾邊的亮面尼龍材料搭配上方正輪廓成為了Floriton絎縫外套，此外包含飛行員外套、羽絨外套分別運用了羊毛混紡、經典格紋，呈現出英倫人士的老練、紳士風格。