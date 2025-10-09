快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

有快遞請簽收！Burberry全新形象視覺 遞上「來自倫敦的獨家明信片」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
影片中「客串」得名人、明星、超模可不計可數，分別換上了經典風衣、絎縫外套，展現英倫印象的多元性。圖／Burberry提供
影片中「客串」得名人、明星、超模可不計可數，分別換上了經典風衣、絎縫外套，展現英倫印象的多元性。圖／Burberry提供

秋冬之際，Burberry發表了全新形象視覺：「來自倫敦的獨家明信片」，在夏日暑氣尚未完全消退、秋日微涼即將現蹤的當下，擁抱格紋、經典風衣，更有英倫風格中的俏皮幽默與體面。

本次形象影片由奧斯卡金像獎得主奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）主演，英國舞台劇導演John Madden執導；在影片中Olivia Colman一人分飾多角，她既是一名初次前往倫敦的旅人，同時也是旅程中倫敦這座大城市裡遇到的形形色色當地住民，從英國盛行的板球（Cricket）迷粉絲到炸魚薯條店老闆娘，展現了英倫風格的豐沛多樣性，更有資深演員的表演魅力。

影片中「客串」得名人、明星、超模可不計可數，包含中國超模劉雯、丹麥模特兒Mona Tougaard、美國模特兒既演員Tyson Beckford悉數入鏡；他們深的風衣、雨衣多數由約克郡的卡斯爾福德工坊打造，從典藏風衣中得到靈感的細節進入本季新款Chestwood風衣中；加以燈芯絨飾邊的亮面尼龍材料搭配上方正輪廓成為了Floriton絎縫外套，此外包含飛行員外套、羽絨外套分別運用了羊毛混紡、經典格紋，呈現出英倫人士的老練、紳士風格。

低調、不張揚色彩的格紋成為了領帶、百摺短裙、風衣內襯，甚至是包款肩帶的「表情」，用一種低調、不浮誇的樣式呈現Burberry也是英倫的精神核心：Keep Calm（Burberry）、and Carry on。

Burberry海軍藍色羊毛混紡飛行員外套，95,000元。圖／Burberry提供
Burberry海軍藍色羊毛混紡飛行員外套，95,000元。圖／Burberry提供
奧斯卡金像獎得主Olivia Colman在影片中Olivia Colman一人分飾多角，她既是一名初次前往倫敦的旅人，同時也是旅程中倫敦這座大城市裡的當地住民。圖／Burberry提供
奧斯卡金像獎得主Olivia Colman在影片中Olivia Colman一人分飾多角，她既是一名初次前往倫敦的旅人，同時也是旅程中倫敦這座大城市裡的當地住民。圖／Burberry提供
Burberry米色長版Castleford風衣，95,000元。圖／Burberry提供
Burberry米色長版Castleford風衣，95,000元。圖／Burberry提供
Burberry紅木棕色及腰短版絎縫尼龍Floriston外套，65,000元。圖／Burberry提供
Burberry紅木棕色及腰短版絎縫尼龍Floriston外套，65,000元。圖／Burberry提供
「來自倫敦的獨家明信片」，並有美國女星Amelia Gray入鏡拍攝、演出。圖／Burberry提供
「來自倫敦的獨家明信片」，並有美國女星Amelia Gray入鏡拍攝、演出。圖／Burberry提供
Burberry駝棕色與蜜糖棕色羊毛Belmont風衣披肩，11萬9,000元。圖／Burberry提供
Burberry駝棕色與蜜糖棕色羊毛Belmont風衣披肩，11萬9,000元。圖／Burberry提供

羽絨外套 倫敦 Burberry

延伸閱讀

微風新任品牌大使亮相超驚喜 全球百貨首位AI代言人誕生

2026春夏倫敦時裝週亮點名人總整理：舒華出發Burberry，H&M高級感回歸、Simone Rocha新Crocs聯名

26春夏倫敦時裝周／Burberry重返音樂祭找靈感 流蘇、針勾編織秀懷舊

于朦朧死因疑點重重 林采緹發聲遭秒刪文！驚喊不敢去中國

相關新聞

反過來吃的「統一翻轉布丁」來了！7-ELEVEN限量開賣日期與售價曝光

網友許願的「翻轉布丁」真的來了！7-ELEVEN萬聖節檔期推出最具搞怪話題的「統一布丁（翻轉布丁）」，將經典統一布丁翻轉...

有快遞請簽收！Burberry全新形象視覺 遞上「來自倫敦的獨家明信片」

秋冬之際，Burberry發表了全新形象視覺：「來自倫敦的獨家明信片」，在夏日暑氣尚未完全消退、秋日微涼即將現蹤的當下，...

愛彼150周年長知識！全新精裝書《時計 : 傳奇與匠心》禮讚製表藝術

今年有多個瑞士高級品牌慶祝周年，其中150周年歷史、坐擁高級運動表金字塔頂尖位階的愛彼（Audemars Piguet）...

TOP感謝祭第二屆登場！超強陣容「AV救世主」高橋聖子睽違3年來台　

最頂級的暗黑女神們來了！由台灣奧視、日本Pierrot共同合作的「TOP女神台北感謝祭」已確定再度舉辦！活動日期將於2025年11月29日起為期2天，地點仍選在台北三創生活園區，這次也集結了14位日本

巴黎看秀卻一路吃不停！BTS V狂愛的「開心果可頌」就是這一家

你有被金泰亨巴黎看秀卻一路狂吃的畫面燒到嗎？

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

《米其林指南》今日正式公布首屆「全球米其林星鑰」評選結果，全球共有2,457間飯店脫穎而出，榮獲星鑰殊榮。台灣也有4間飯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。