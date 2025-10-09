賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

《米其林指南》今日正式公布首屆「全球米其林星鑰」評選結果，全球共有2,457間飯店脫穎而出，榮獲星鑰殊榮。台灣也有4間飯店首度入選，分別是台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 、金普頓大安酒店、台北文華東方酒店、虹夕諾雅 谷關，皆拿下「一星鑰」肯定。

自去年首次於15個目的地推出星鑰制度以來，《米其林指南》評審團隊進一步深入評鑑全球超過7,000間原已推薦的飯店，從中選出最具代表性的頂級住宿。其中表現最優異的飯店依評等獲頒一至三星鑰。「米其林一星鑰」代表美好獨特的住宿體驗，不容錯過；「米其林二星鑰」指的是驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往；而「米其林三星鑰」比照餐飲三星最高標準，是讓旅客擁有畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示：「125年前，《米其林指南》為卓越品味的旅人而生，如今我們再一次在旅宿世界中重新定義卓越。正如米其林星級代表全球料理的巔峰，米其林星鑰，則獻給那些讓住宿成為藝術的飯店，讓設計、服務與地點完美交融，創造無與倫比的回憶。」所有上榜飯店皆可透過《米其林指南》官方網站與應用程式進行預訂，同時享有尊貴的禮賓服務與專屬禮遇。

台灣入選一星鑰的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）位於松山區，展現奢華格調與絢麗室內設計，並可俯瞰台北市景。金普頓大安酒店則以結合現代設計與精品飯店風格，擁有時尚客房與活潑社交空間，坐落於潮流街區等優勢入選。

台北文華東方酒店（Mandarin Oriental Taipei）被評為融合歐洲古典建築風格與奢華內裝，提供無微不至的服務與精緻餐飲體驗。虹夕諾雅 谷關（Hoshinoya Guguan）則是一處結合日式旅館傳統與現代設計的靜謐溫泉度假村，擁有絕美景觀客房與懷石料理。

除了米其林星鑰，《米其林指南》也設立了4項特別獎，進一步擴展「卓越」的定義，包括米其林指南建築與設計獎（MICHELIN Architecture & Design Award）：Atlantis The Royal（杜拜，阿拉伯聯合大公國）。米其林指南身心療癒體驗獎（MICHELIN Wellness Award）：Bürgenstock Resort Switzerland（瑞士）。米其林指南在地文化獎（MICHELIN Local Gateway Award）：La Fiermontina Ocean（拉拉什，摩洛哥）。以及米其林指南年度開業大獎（MICHELIN Opening of the Year Award），由大華銀行（United Overseas Bank, UOB）呈獻：The Burman Hotel（塔林，愛沙尼亞）。