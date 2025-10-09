26春夏巴黎時裝周／寶格麗聯手LVMH二公子妃 聯名包全新演繹經典靈蛇

羅馬精品品牌寶格麗（BVLGARI）於巴黎時裝周期間，發表由寶格麗皮革與配件創意總監Mary Katrantzou所構思打造的2026春夏配件系列「高級工藝」（High Craft），以當代視角重塑經典珠寶為百搭實用的摩登配件。品牌經典的Serpenti、Divas' Dream與Tubogas包款都迎來全新的設計。品牌也攜手LVMH集團二公子妃、巴黎品牌DESTREE創意總監Géraldine Guyot，迎來首個「SERPENTI IN CONVERSATION」聯名系列。

獨特心形輪廓搭配蜿蜒金屬蛇形提把的Serpenti Cuore 1968包款，本季推出全新淡紫水晶色小牛皮款。系列也迎來全新袖珍尺寸的Serpenti Cuoricino迷你款，提供充滿活力的皇家紅寶石色、柔光粉色、艷橘錳鋁榴石色、陽光黃水晶色與天藍綠松石色選擇，以及綴滿超過4,000顆水晶的金色和七彩虹彩款Neige Pavé Crystal水晶鑲嵌版本。

Serpenti Forever迎來夏季感的柳條編織款和手編拉菲草（Raffia）款，拉菲草包款並裝飾古羅馬卡拉卡拉浴場扇形馬賽克Calla圖騰為靈感的刺繡圖樣。手提包與Serpentine托特包都將推出小型與中型尺寸的選擇。Calla扇形圖騰的Serpenti Forever迷你手提包還提供密鑲水晶的版本，扣環蛇鱗更以鑽石切割技法鐫刻出如雪花密鑲鑽石的金屬質感，推出淺綠橄欖石色與淡紫水晶色兩款配色。拱頂造型的全新Divas' Dream Marquise包款，設計呼應優雅的馬眼形切割，推出天然富士鱷魚皮革與淺綠橄欖石色鴕鳥皮革的奢華版本。

新款Tubogas手拿包則承襲品牌自1940年代起的傳奇金匠工藝，將不經焊接的螺旋結構融入現代設計：Tubogas Parentesi黑色緞面手拿包提把裝飾Parentesi圖案；Tubogas Cabochon淺金色紋理小牛皮手拿包的提把則鑲飾蛋面切割彩色玻璃。系列巔峰之作則是靈感源自Sassi珠寶系列的多彩Sassi晚宴包，以蛋面切割彩色玻璃寶石組成馬賽克圖騰，呼應珠寶起源。

工藝焦點的Fireworks Crystals，以立體效果的九色水晶刺繡交織交出猶Bvlgari Fireworks頂級珠寶腕表的絢爛火光。蛇首扣環裝飾鑽石切割工藝，提供Serpenti Forever經典手提包與Day-to-Night包兩種包型選擇，每一只包款均推出漸層色與金色版本。Serpentine Duette小型托特包則推出Fireworks Embroidery刺繡工藝版本，以雙錐形、水滴形與圓珠等多種形狀與色彩的Swarovski水晶與萊茵石，重現煙火綻放的視覺奇景。