「上島咖啡」台灣首店傳將熄燈！網友不捨：充滿回憶的老地方

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
上島咖啡台灣創始店傳將熄燈。圖/摘自品牌臉書
日式連鎖咖啡品牌「上島咖啡店」在海外首店、也是台灣的第一家店「忠孝敦化店」，傳出因店租調漲、將於10月13日歇業，許多老台北人不捨：「這裡充滿了回憶」。

網友在臉書社團「台北咖啡館研究」發文指出，「上島咖啡店」忠孝敦化店將於10月13日熄燈。接著即有網友留言透露，「店員說，店租漲價了，他們也非常無奈不捨。」

歇業消息傳出，網友紛紛不捨留言，「真的好煩，我像個老人～怎麼回憶一個一個消失啦！」，「太突然了吧」，「氣氛很好位置也多，到底怎麼了」，「好可惜！」，「大學曾經打工的地方，充滿回憶。」

據了解，上島咖啡在台灣的首店，正是這間位於台北東區的忠孝敦化店，2010年12月27日開幕，是品牌在日本以外的第一家海外門市。當時，上島咖啡在日本已有62家門市，入台後，即宣布與當年2010年甫獲「第一屆法國世界盃麵包大師賽」冠軍的吳寶春合作，店內三明治、丹麥麵包等基本輕食餐點全面使用哈肯舖HOGAN麵包，打著日本標榜的濃醇職人咖啡搭配吳寶春自家人氣麵包店「哈肯舖」特製的手工烘焙麵包，以此炒熱話題，風靡一時。

上島咖啡來自日本UCC FOOD SERVICE SYSTEM株式會社旗下，當時是希望將來自日本的咖啡文化帶進台灣，包括系列店內最熱賣的咖啡如黑糖MILK咖啡、豆奶咖啡、焦糖咖啡等都在開幕時期同步引進。品牌曾經一時風靡連鎖，帶來日式咖啡的淡雅香醇，吸引不少學生與上班族，也是許多人咖啡的回憶與啟蒙地。

上島咖啡台灣創始店傳將熄燈。圖/摘自品牌臉書
