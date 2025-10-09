快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯集團「家家購物節」限時登場，實體通路最高回饋22%。全聯／提供
一年一度全聯「家家購物節」登場，10月10日至10月11日限時2天，涵蓋食品、用品、生鮮等眾多商品祭出破盤超低價，還有3C家電、美妝保養品，滿額結帳再享加碼好康，再挑戰市場最低價，包括CONSOFY衛生紙、德國dalli洗衣精、成人及嬰幼兒尿布、葛莉思貓/犬食等都祭出箱購優惠，預計整檔業績可望較去年同期創造雙位數成長。

每年家家購物節滿額加碼優惠，吸引消費者把握機會囤貨。盤點2024年「家家購物節」乾貨食品銷售熱門商品包括啤酒、家庭號鮮奶、乳酸飲、奶粉、罐裝咖啡和食用油，以及熱門用品像是抽取式衛生紙、洗衣精等，也有不少消費者把握滿額優惠下單預購iPhone。

全聯實體門市，福利卡友使用全支付單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；若使用全支付/ PX Pay搭配指定信用卡單筆消費滿1,200元限量加贈360福利點（不累贈），最高回饋9.6%。大全聯實體門市，使用全支付單筆消費滿2,000元贈200元現金折價券；搭配新申辦大全聯信用卡消費「消費回饋與新卡加碼3%+綁定全支付4%+全全到位5%」，累計12%福利點回饋，疊加優惠最高上看22%。不僅實體通路享優惠，全聯小時達、分批取、全電商也都推出用全支付下單滿千贈點優惠；全聯第7度推出家家購物節活動，邀請家家戶戶把握一年一度快閃優惠。

大全聯同慶家家購物節，多項電器祭出超值優惠。10月10日至10月11日會員獨享使用全支付單筆每滿2,000元，贈200元折價券；家電加碼推出，電視/空調/冰箱/洗衣機/除濕機/清淨機，每滿萬元以上，5,000元現折500元，折扣無上限。節能補助加上退稅減免，最高還可再省下2,000元。

