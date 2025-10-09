亞洲首次奪冠！「世界50最佳酒吧」揭曉 香港BAR LEONE摘下第一

2025年度The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」榜單揭曉，來自香港的BAR LEONE奪下第一，同時獲頒2025年度The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」榮銜。這也是亞洲酒吧首次榮登「世界最佳酒吧」No.1寶座。

Perrier贊助的2025年度The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」榜單昨於香港揭曉，這項年度盛事至今已舉辦至第17屆。2025年度的榜單，涵蓋29個城市的酒吧，其中8間為新上榜，分別來自雅典、布拉提斯拉瓦、廣州、利馬、紐約、奧斯陸、阿爾巴尼雅的地拉那和東京。

今年最大贏家、Bar Leone坐落於繁華的香港中環區，由知名調酒大師Lorenzo Antinori創立。Antinori資歷深厚，其打造Bar Leone正是以「cocktail popolari」（意即「大眾雞尾酒」）為理念，希望營造出羅馬鄰里酒吧中當地居民聚會享受咖啡、開胃酒和閒話家常的氛圍。酒吧的室內設計靈感源自1980至90年代的羅馬，具親和力且樸實無華，深植義大利文化與待客之道。

Bar Leone的雞尾酒單每月更新，以Google Docs檔案形式發布，同時公開完整配方和調製方法，大方與所有人分享每款雞尾酒的細節。2023年6月開幕後即聲名大噪，隔年即榮登2024年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」No.1及2024年度The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」No.2，成績斐然。

此外，亞洲地區以東京表現最佳，共3間酒吧躋身榜單、為亞洲之冠，其中包括屢次上榜的Bar Benfiddich（No.18），以及Virtù（No.45）和新登榜的The Bellwood（No.48）。主辦城市香港共有兩間酒吧入選：Bar Leone榮登No.1寶座，Coa則排名No.38。

新加坡Jigger & Pony位列No.9，Nutmeg & Clove名列No.50。曼谷Bar Us躍升26位至No.15，而BKK Social Club則排名No.49。首爾Zest位列No.16。

新上榜的Hope & Sesame庙前冰室是首間來自廣州的入選酒吧，名列No.29。檳城Backdoor Bodega則贏得了Siete Misterios Best Cocktail Menu Award「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」。

●倫敦、紐約 歐美榜上排名第一

榜單中，歐洲共23間酒吧上榜，倫敦以4間入選酒吧持續穩居歐洲雞尾酒之都的地位，其中包括：Tayēr + Elementary（No.5）、Connaught Bar（No.6）、Satan's Whiskers（No.21）和Scarfes Bar（No.31），以及愛丁堡Panda & Sons（No.34）。

巴塞隆拿Sips位居No.3，第三度榮膺Monkey Shoulder贊助的The Best Bar in Europe「歐洲最佳酒吧」。米蘭Moebius Milano排名大幅上升31位至No.7，奪得Nikka Highest Climber Award「Nikka最佳進步獎」。

榜單中的亮點之一，是東歐酒吧首次躋身The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」榜單，當中包括布拉提斯拉瓦Mirror Bar（No.25）和地拉那Nouvelle Vague（No.28）。而北歐入選酒吧有奧斯陸Himkok（No.14）和新上榜的Svanen（No.32），以及斯德哥爾摩Röda Huset（No.35）。

紐約繼續領先美洲，共有4間酒吧入選本年度榜單。墨西哥城Handshake Speakeasy位居No.2，再度贏得The Best Bar in North America「北美最佳酒吧」殊榮。

●特別獎 米蘭Moebius Milano奪最佳進步獎

此外，同步頒發多項特殊獎，包括巴塞隆拿Sips的Simone Caporale榮膺Roku Industry Icon Award「Roku業界標誌人物獎」。墨西哥城Bar Mauro榮獲Campari One To Watch Award「Campari最值得關注獎」。巴黎The Cambridge Public House獲得Ketel One Sustainable Bar Award「Ketel One可持續發展酒吧獎」。布拉提斯拉瓦Mirror Bar首次上榜就擠進No.25、且榮獲Disaronno Highest New Entry Award「Disaronno最佳新上榜酒吧獎」。

米蘭的Moebius Milano也上升31位至No.7，並獲頒Nikka Highest Climber Award「Nikka最佳進步獎」。雅典Baba au Rum榮獲Rémy Martin Legend of the List「Rémy Martin榜單傳奇酒吧」。而紐約Sip & Guzzle則獲得本年度Three Cents Best New Opening Award「Three Cents最佳新酒吧獎」。

來自檳城的Backdoor Bodega贏得Siete Misterios Best Cocktail Menu Award「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」。雪梨的Tigra + Disco Pantera獲頒Best Bar Design Award「最佳酒吧設計獎」。Mimi Kakushi榮膺Les Vergers Boiron贊助的The Best Bar in the Middle East「中東最佳酒吧」。而Hero Bar則成為Langjiu郎酒贊助的The Best Bar in Africa「非洲最佳酒吧」得主。 Bar Leone坐落於繁華的香港中環區，室內設計靈感源自1980至90年代的羅馬，具親和力且樸實無華。圖/港旅局提供 「世界50最佳酒吧」榜單正式揭曉。圖/主辦單位提供 Bar Leone讓亞洲首次登入「世界50最佳酒吧」榜首。圖/港旅局提供 「世界50最佳酒吧」榜單正式揭曉。圖/主辦單位提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康