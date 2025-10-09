雙十限定！「豐味苗栗」五大通路全上架 線上活動最大獎抽iPhone

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
目前「豐味苗栗」上架的商品豐富多元，包含農村創意商品到地方明星產品，全台五大通路都可以買得到。圖／苗栗縣政府提供
目前「豐味苗栗」上架的商品豐富多元，包含農村創意商品到地方明星產品，全台五大通路都可以買得到。圖／苗栗縣政府提供

由苗栗縣政府傾力打造的縣級農產品品牌「豐味苗栗」，目前產品已成功進駐 7-ELEVEN、全家、OK等三大超商系統，以及家樂福、各地農會超市系統，趁雙十連假號召全民挺苗栗，舉辦「雙十限定」線上抽獎活動，最大獎「iPhone」 好禮，要抽要快。

苗栗政府農業處指出，「豐味苗栗」是整合全縣農產資源、推動品牌化的重要成果，更是讓在地小農產品「走出去」的關鍵一步。在農產品品牌化、行銷通路化的主軸下，目前五大通路並進「全台買得到」，盼透過五大通路的拓展，讓消費者在日常購物時，也能成為支持在地農業、實踐永續的行動者，將農產品從產地一路送到全國民眾手中。

目前「豐味苗栗」上架的商品豐富多元，包含農村創意商品到地方明星產品，如：草莓軟糖、苑裡香菇濃湯米乖乖、飛牛牧場乳製系列、公館紅棗、獅潭仙草產品等。除了全台五大通路外，也已進駐國道3號西湖服務區及近日開幕的苗栗市火車頭園區加盟店，要讓連假旅行更有文化味、更有好滋味。

為歡慶雙十連假，並慶祝「豐味苗栗」商品擴大上架各通路，品牌特別推出「休閒苗栗趴趴走」臉書線上抽好禮活動，邀請全台民眾一起支持在地品牌，將最新型號的iPhone手機帶回家，民眾不僅可至各大通路選購，更別錯過線上的響應活動。

為歡慶雙十連假並慶祝「豐味苗栗」商品擴大上架各通路，品牌特別推出「休閒苗栗趴趴走」臉書線上抽好禮活動。圖／苗栗縣政府提供
為歡慶雙十連假並慶祝「豐味苗栗」商品擴大上架各通路，品牌特別推出「休閒苗栗趴趴走」臉書線上抽好禮活動。圖／苗栗縣政府提供
「豐味苗栗」加盟店也進駐苗栗市火車頭園區，讓連假旅行更有文化味、更有好滋味。記者吳傑沐／攝影
「豐味苗栗」加盟店也進駐苗栗市火車頭園區，讓連假旅行更有文化味、更有好滋味。記者吳傑沐／攝影

