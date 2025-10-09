京都人氣抹茶名店八十八良葉舍登台！攜手大倉久和限時3天開席

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
來自京都的人氣抹茶名店八十八良葉舍攜手大倉久和大飯店，從10月11日至10月13日在歐風館展開為期3天限時客座。大倉久和大飯店/提供
來自京都的人氣抹茶名店八十八良葉舍攜手大倉久和大飯店，從10月11日至10月13日在歐風館展開為期3天限時客座，為台灣消費者獻上正宗的京都抹茶文化、體驗「從濃到甘」的極致茶韻。

八十八良葉舍以嚴選茶葉、極致濃度與多層次回甘的茶香聞名，本次前來大倉久和客座，將正統京都風味帶到台灣，讓抹茶愛好者體驗從濃到甘的極致茶韻，感受正統的日本抹茶美學。本次來台客座3天，讓台灣消費者不用遠赴日本就能細細品味與體驗京都抹茶的雅緻與深邃。

奶香中品味深邃茶香與綿延的層次 八十八良葉舍其茶品入口後所釋放的深邃茶香與綿延層次，深受全世界抹茶愛好者喜愛並在京都掀起抹茶文化熱潮，更許多抹茶控的朝聖打卡熱點。此次八十八良葉舍將京都抹茶的雅緻與深邃原味獻予台灣，在奶香中細細品味一抹綠意的極致風華。

活動期間將於大倉久和大飯店內提供人氣飲品抹茶拿鐵（原味、烘焙）售價260元，並搭配多款包括白玉、抹茶慕斯、費南雪、抹茶冰淇淋特色加料選項，以及台灣限定特製烏龍茶糖漿，為賓客帶來更豐富多變的味覺享受，讓抹茶的幽香與台灣烏龍茶能相得益彰，品味京都優雅的風情。

京都 日本

