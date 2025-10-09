聽新聞
0:00 / 0:00
他在沖繩那霸機場驚見1物「丟臉到國外」 網轟：沒水準台灣人
「爆料公社」臉書社團有網友在沖繩的那霸機場吸菸室，發現桌上亂丟1袋檳榔及空的檳榔袋，且檳榔渣被塞在菸蒂桶內，他批「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外」，引起討論，「沒水準台灣人」、「檳榔不是不能帶入境日本嗎」。
也有網友質疑「請問只有台灣人有在吃檳榔，外國都沒有嗎」、「你怎麼知道是台灣人吃的」。不過，根據照片拍到的檳榔袋，出自一家檳榔連鎖業者，有網友表示，「說真的，還只有台灣，連中國的檳榔都不同，很好分辨」、「這家檳榔攤只有基隆跟三重有」。
其他網友留言，「我5號入境那霸，還有台灣人吐檳榔汁吐進中間那台空濾機的進風口」、「我之前在銀山溫泉看到有人把檳榔渣丟進河裡」、「真噁」、「就說沖繩都是台灣人了吧」、「台灣人的水準總是不會讓我失望呢」、「拜託，出國請當人」、「他都已經帶檳榔了，你還能要求他多有水準」。
根據日本國農林水產省植物防疫所規定，沒有檢驗證明書的植物不能攜帶入境，檳榔為新鮮「種子」，所以不可攜帶入境日本。違法攜帶蔬果類、肉類及肉製品入境日本者，將遭受懲罰，3年以下徒刑或300萬日圓以下罰鍰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言