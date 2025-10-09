快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

他在沖繩那霸機場驚見1物「丟臉到國外」 網轟：沒水準台灣人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有網友在沖繩的那霸機場吸菸室，發現桌上亂丟1袋檳榔及空的檳榔袋，且檳榔渣被塞在菸蒂桶內，他批「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外」，引起討論。圖／取自「爆料公社」
有網友在沖繩的那霸機場吸菸室，發現桌上亂丟1袋檳榔及空的檳榔袋，且檳榔渣被塞在菸蒂桶內，他批「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外」，引起討論。圖／取自「爆料公社」

爆料公社」臉書社團有網友在沖繩的那霸機場吸菸室，發現桌上亂丟1袋檳榔及空的檳榔袋，且檳榔渣被塞在菸蒂桶內，他批「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外」，引起討論，「沒水準台灣人」、「檳榔不是不能帶入境日本嗎」。

也有網友質疑「請問只有台灣人有在吃檳榔，外國都沒有嗎」、「你怎麼知道是台灣人吃的」。不過，根據照片拍到的檳榔袋，出自一家檳榔連鎖業者，有網友表示，「說真的，還只有台灣，連中國的檳榔都不同，很好分辨」、「這家檳榔攤只有基隆跟三重有」。

其他網友留言，「我5號入境那霸，還有台灣人吐檳榔汁吐進中間那台空濾機的進風口」、「我之前在銀山溫泉看到有人把檳榔渣丟進河裡」、「真噁」、「就說沖繩都是台灣人了吧」、「台灣人的水準總是不會讓我失望呢」、「拜託，出國請當人」、「他都已經帶檳榔了，你還能要求他多有水準」。

根據日本國農林水產省植物防疫所規定，沒有檢驗證明書的植物不能攜帶入境，檳榔為新鮮「種子」，所以不可攜帶入境日本。違法攜帶蔬果類、肉類及肉製品入境日本者，將遭受懲罰，3年以下徒刑或300萬日圓以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

檳榔 台灣人

延伸閱讀

從台灣飛只要1小時！沖繩「石垣島」吃喝玩樂攻略

找打工獲招待台灣旅遊…大馬2男為錢運毒 攜海洛因闖關遭查獲起訴

史上最大規模！日本「Hello Kitty展」海外巡迴台灣首站將登場 沖繩展場搶先看

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

相關新聞

他在沖繩那霸機場驚見1物「丟臉到國外」 網轟：沒水準台灣人

「爆料公社」臉書社團有網友在沖繩的那霸機場吸菸室，發現桌上亂丟1袋檳榔及空的檳榔袋，且檳榔渣被塞在菸蒂桶內，他批「台灣人...

首屆「米其林星鑰」評選出爐　台灣4飯店奪一星

米其林指南今天公布首屆「全球米其林星鑰」評選結果，全球共2457間飯店脫穎而出，榮獲星鑰殊榮，其中台灣有4間飯店奪得「一...

影／國慶日總統府前有飛機表演 台中一家咖啡廳可看軍民航機起降

明天國慶日，總統府前將有戰機飛越和雷虎小組表演；離台中機場最近旅館，台中翔園文旅已取得旅宿業執照正式開幕，旅館內外有戰機...

Google Pixel 10 Pro Fold上手體驗 AI應用加持盡情發揮摺疊機優勢

Google全新一代摺疊旗艦Pixel 10 Pro Fold正式上市，結合最新Tensor G5晶片與實用的AI功能，...

時尚台菜「心潮仙宮」進駐微風南山！創意「台味辦桌料理」配101美景

曾獲「米其林指南」必比登推薦的「心潮飯店」，本季於微風南山打造全新品牌「心潮仙宮」，以全新的設計語彙結合精緻台菜料理與辦...

有行旅／遊清邁聚落 訪蔣勳愛地

泰北清邁從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為工藝與民間藝術之都。有行旅「清邁 微風中的美麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。