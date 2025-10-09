他在沖繩那霸機場驚見1物「丟臉到國外」 網轟：沒水準台灣人

「爆料公社」臉書社團有網友在沖繩的那霸機場吸菸室，發現桌上亂丟1袋檳榔及空的檳榔袋，且檳榔渣被塞在菸蒂桶內，他批「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外」，引起討論，「沒水準台灣人」、「檳榔不是不能帶入境日本嗎」。

也有網友質疑「請問只有台灣人有在吃檳榔，外國都沒有嗎」、「你怎麼知道是台灣人吃的」。不過，根據照片拍到的檳榔袋，出自一家檳榔連鎖業者，有網友表示，「說真的，還只有台灣，連中國的檳榔都不同，很好分辨」、「這家檳榔攤只有基隆跟三重有」。

其他網友留言，「我5號入境那霸，還有台灣人吐檳榔汁吐進中間那台空濾機的進風口」、「我之前在銀山溫泉看到有人把檳榔渣丟進河裡」、「真噁」、「就說沖繩都是台灣人了吧」、「台灣人的水準總是不會讓我失望呢」、「拜託，出國請當人」、「他都已經帶檳榔了，你還能要求他多有水準」。

根據日本國農林水產省植物防疫所規定，沒有檢驗證明書的植物不能攜帶入境，檳榔為新鮮「種子」，所以不可攜帶入境日本。違法攜帶蔬果類、肉類及肉製品入境日本者，將遭受懲罰，3年以下徒刑或300萬日圓以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康