影／國慶日總統府前有飛機表演 台中一家咖啡廳可看軍民航機起降
明天國慶日，總統府前將有戰機飛越和雷虎小組表演；離台中機場最近旅館，台中翔園文旅已取得旅宿業執照正式開幕，旅館內外有戰機圖案和裝置藝術，咖啡廳視野開闊，喝咖啡還可看到飛機掠過窗外，成為台中地區觀賞軍民航機起降秘境。
翔園文旅總經理吳經文表示，翔園文旅不是豪華星級飯店，卻有航空與飛行特色元素，漢翔航空工業公司前身航發中心時期，為研發IDF經國號戰機，與美國GD公司合作研製，當時所有派駐外籍顧問、廠商代表及眷屬皆有長住當地需求，國防部在翔園現址，按標準美式社區風格籌建生活區，供這些人員安心居住。
翔園文旅是距離台中機場最近的旅館，有美式風格社區，園區內的Take off cafe咖啡廳視野開闊，飛機掠過窗外的瞬間成為日常風景；吳經文說，在咖啡廳內喝咖啡還能看到各式飛機起降，不需在戶外曬太陽，喜歡飛機的人，已將此地當成觀賞飛機秘境。
