Google Pixel 10 Pro Fold上手體驗 AI應用加持盡情發揮摺疊機優勢

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 10 Pro Fold，即日起正式上市，隨附1年份Google AI Pro方案。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro Fold，即日起正式上市，隨附1年份Google AI Pro方案。記者黃筱晴／攝影

Google全新一代摺疊旗艦Pixel 10 Pro Fold正式上市，結合最新Tensor G5晶片與實用的AI功能，將AI能力深度整合進手機核心體驗中，並透過超寬闊的8吋內螢幕以及更大的6.4吋外螢幕，達成許多只有摺疊機才能達成的多工使用體驗。

Pixel 10系列全面搭載Google自研的Tensor G5晶片，由Google DeepMind共同設計開發，運算效能與能源效率皆有顯著提升。這款晶片率先支援最新Gemini Nano模型，能直接在手機上運行多項生成式AI功能，協助使用者處理各種日常任務，從智慧摘要、影像生成到即時翻譯，都能快速完成，生活疑難雜症、工作提升效率，現在都少不了AI的幫忙。

Pixel 10 Pro Fold採用8吋Super Actua Flex內螢幕，提供更沉浸的娛樂享受與高效率多工操作；外部6.4吋Actua顯示螢幕亮度提升11%，內外螢幕峰值亮度這次都提升至3,000nit，即使在陽光下仍清晰可見。

新機外型設計乍看與前代幾乎一樣，仔細看外部邊框變得稍窄一些、螢幕邊緣更薄，合上後依舊維持熟悉的手機尺寸，外螢幕卻長大了一點，展開時則能瞬間化身為平板級視野，不管是開線上會議一邊查看資料，或是平常追劇、看漫畫、玩遊戲都超方便。小缺點是重量達258克，與今年度其他摺疊新機相比都稍有份量感一些。

針對許多人擔心的耐用度問題，Pixel 10 Pro Fold導入無齒輪高強度轉軸，開闔手感更滑順，耐用度也更提升。轉軸採航太級材質打造，摺疊壽命長達10年，並首度取得IP68防塵防水認證。正反面均覆蓋Gorilla Glass Victus 2玻璃，提升抗摔與耐刮能力。

新一代摺疊機的升級重點之一是更智慧的多工體驗。Pixel 10 Pro Fold支援分割畫面功能，可同時開啟2個應用程式操作，例如在一邊比價航班、一邊查看飯店空房。或直接拖曳圖片、連結與文字於不同App之間移動，操作就像在使用電腦般直覺便利。還能自由調整視窗大小，輕鬆分配螢幕空間。

對喜歡玩遊戲的用戶來說，這次外螢幕新增遊戲控制器模式，支援如《狂野飆車》和《迪士尼無限飛車》等賽車遊戲，雙螢幕模式則能一邊操控一邊檢視賽道狀況，讓玩家能享受沉浸式操控感。另外，Google也與Android開發者密切合作，大家常用的Netflix、Disney+、Google Meet都優化了摺疊機展開螢幕時的介面設計。

相機部分，Pixel 10 Pro Fold搭載後置三鏡頭系統，包括全新4800萬畫素廣角主鏡頭、支援最高20倍超解析變焦的望遠鏡頭與支援微距對焦的超廣角鏡頭，內外螢幕皆設有自拍鏡頭，拍人、拍景的使用靈活度大幅提升。

新的「即時查看」功能能在拍照後立刻並排預覽成果，確認取景是否滿意；「雙螢幕預覽」則能讓被拍的人看到自己畫面，擺Pose更自然。還有自拍時超貼心的「後鏡頭自拍模式」，輕鬆利用主鏡頭拍出高畫質自拍照，而「免手持模式」則方便拍攝星空與縮時影片。專為孩童設計、播放趣味動畫的「看過來」功能，更可以在關鍵時刻輕鬆捕捉自然笑容。

Pixel 10 Pro Fold的電池容量比上一代更大，官方數據最長續航可達30小時。支援快速充電，只需30分鐘即可充至50%電量，另外它也支援Qi2認證的Pixelsnap磁吸無線充電，吸附穩固又方便。

Pixel 10 Pro Fold建議售價56,990元起，即日起正式上市，今年只推出月岩灰色，霧面質感超級耐看又百搭。購機隨附1年份的Google AI Pro方案，價值高達7,800元，於Google商店購買另可獲得9,800元Google商店消費點數。想入手摺疊機體驗大螢幕的多工優勢與豐富AI應用，Pixel 10 Pro Fold值得嘗試。

Pixel 10 Pro Fold摺疊厚度10.8mm。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro Fold摺疊厚度10.8mm。記者黃筱晴／攝影
1x、2x、5x，以及最高20x的拍攝效果。記者黃筱晴／攝影
1x、2x、5x，以及最高20x的拍攝效果。記者黃筱晴／攝影
全新的高強度轉軸以航太級材質製成,採用無齒輪設計。記者黃筱晴／攝影
全新的高強度轉軸以航太級材質製成，採用無齒輪設計。記者黃筱晴／攝影
全新Pixelsnap磁吸技術,能對應各種支援Qi2的充電配件。記者黃筱晴／攝影
全新Pixelsnap磁吸技術，能對應各種支援Qi2的充電配件。記者黃筱晴／攝影
「即時查看」功能可在拍攝時,同時看到即時拍照畫面,以及前幾張拍出來的畫面,讓你可以進行精確的畫面調整。記者黃筱晴／攝影
「即時查看」功能可在拍攝時，同時看到即時拍照畫面，以及前幾張拍出來的畫面，讓你可以進行精確的畫面調整。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro Fold搭載後置三鏡頭系統,支援最高20倍超解析變焦。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro Fold搭載後置三鏡頭系統，支援最高20倍超解析變焦。記者黃筱晴／攝影
正面螢幕和背蓋皆採用Corning GorillaGlass Victus 2保護玻璃,更抗刮抗摔。記者黃筱晴／攝影
正面螢幕和背蓋皆採用Corning GorillaGlass Victus 2保護玻璃，更抗刮抗摔。記者黃筱晴／攝影
外螢幕新增遊戲控制器模式,雙螢幕模式則能一邊操控一邊檢視賽道狀況。記者黃筱晴／攝影
外螢幕新增遊戲控制器模式，雙螢幕模式則能一邊操控一邊檢視賽道狀況。記者黃筱晴／攝影

