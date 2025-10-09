時尚台菜「心潮仙宮」進駐微風南山！創意「台味辦桌料理」配101美景

曾獲「米其林指南」必比登推薦的「心潮飯店」，本季於微風南山打造全新品牌「心潮仙宮」，以全新的設計語彙結合精緻台菜料理與辦桌的人情味，打造極具特色的感官體驗。

「心潮仙宮」以台灣日常文化常見的「圓」為意象概念，透過弧線曲面、圓柱、拱門與窗景彼此呼應主題，將視覺與動線創造出雲霧般的流動感；並且透過金屬與鏡面、蛇紋石、紫檀樹瘤等異材質展現創意。除了開放式的散客桌區之外，店內亦規劃10～24人的獨立包廂，並以國際插畫藝術家的作品點綴。大片的窗景不僅可以近距離欣賞台北101，戶外區更是在綠意與水霧之間，營造出都市綠洲般的愜意。此外，屢獲國際大獎的Bito也為心潮仙宮操刀動態影像，透過入口流動光影，以及吧台上方的互動式影像展現藝術氛圍，同時打破虛擬與真實的界線。

餐點部份，心潮仙宮將南部傳統宴席的風格與當代飲食進行揉合，並融入台灣時令食材與創意思維，打造「雲錦宴」（每桌26,800元）與「琉金宴」（每桌36,800元）。其中「青蒜蘋果烏魚子」將烏魚子創新演繹，使用蘋果泥搭配 5 道工序製成的青蒜醬相佐，讓鹹香與果韻巧妙結合。「蒜蓉玉豚卷」以蒜泥白肉為靈感，選用無毒農產飼養的台灣五花肉，細切後裹上爽脆小黃瓜，再淋上自製蒜蓉醬，創意中可見經典。

延續辦桌文化中龍蝦料理的「龍蝦錦玉脆金磚」，將經典龍蝦三明治轉化成更精緻的方形金磚，吐司內層鋪上手工花枝漿後酥炸，結合龍蝦肉，以及蝦膏及特製九層塔青醬，盡顯澎湃海味。除此之外，針對單點菜色，還有心潮飯店招牌的經典炒飯，以及鮮蝦金瓜米粉、爆炒花枝粗意麵、仙宮三寶牛肉麵，另有香酥金沙小卷、珠螺松花蛋、紅糟嫩豚映青蔬等不同餐點。

不僅如此，心潮仙宮還設有Wine Bar，提供百餘款世界各地紅白佳釀，並打造6款特製調酒，包括「玉露山神」、「赤羽鶴」等不同酒款，為相聚時刻增添微醺浪漫。（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒）

【心潮仙宮SINCHAO FAIRYLAND】

地址：台北市信義區松智路 17號4樓（微風南山百貨）