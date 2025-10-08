iPhone 17 Pro系列相機4大必知好用功能 學起來讓拍攝體驗全面升級

iPhone 17 Pro系列推出後，外界的焦點多集中在熱鍛造鋁金屬一體成型機身與讓人陷入選擇困難的配色，但實際使用一段時間後，會發現這一代相機功能的進化才是真正的亮點。不論是望遠拍攝、自拍便利性、個人化風格調整，或是總被忽略的「相機控制」按鍵，都讓整體拍攝體驗更直覺、更所見即所得。以下4大iPhone 17 Pro系列相機的必知好用功能與設定，你一定要知道！

4800萬像素Pro融合相機系統 一機擁有8顆專業鏡頭

iPhone 17 Pro系列以3顆4800萬像素鏡頭組成「Pro融合相機系統」，包含全新望遠鏡頭，提供最高達8倍光學品質變焦。新望遠鏡頭的感光元件比前代放大56%，帶來更清晰、細節更豐富的長距離拍攝效果，無論是拍攝遠景、舞台表演，或是日常紀錄，都能精準呈現細節。

實際使用時，相機介面在0.5x、1x、4x主鏡頭之外，還能快速切換到2x與8x焦段，並提供Apple特別訂製的28mm（1.2x）與35mm（1.5x）焦距選項，加上微距功能，等於口袋裡就擁有8顆專業鏡頭的取景靈活性。日常使用中，1.5x焦段特別實用，構圖自然、景深適中，非常適合人像或街拍，建議可以從「設定」>「相機」>「照片拍攝」中將其設為預設值，隨時打開相機就能馬上使用。

長焦拍攝時，影像清晰度與細節呈現也明顯提升，AI演算法會在背後自動進行畫質補強，使線條更銳利、雜訊更低，處理速度也相當快。這些表現都得力於最新A19 Pro晶片，配備6核心CPU、6核心GPU與16核心神經網路引擎，並首次在每個核心中整合神經網路加速器，AI運算能力更強，使影像後製與即時修正幾乎無延遲。

自拍直橫秒切換 社群發文超方便

全新1800萬像素「Center Stage」前置相機則是自拍族的福音，其感光元件的尺寸幾乎是前一代的2倍，擁有更廣的視野與更高穩定性，不同於以往長方形感光元件，這次採用方形設計，1:1 長寬比讓你以任何方向都能拍出高解析度照片和影片。

開啟前鏡頭時，快門上方的「縮放」與「旋轉」2個按鈕，只要輕點即可快速切換更寬廣的視野，或直接切換直向、橫向拍攝，完全不必轉動手機。實際使用，對於習慣直向握持拍攝的新世代使用者來說，自然而然就能取得適合社群平台的照片與影片。想要拍攝橫向影像時，也不用麻煩轉動裝置，一鍵切換即可得到視線更對齊鏡頭、構圖更好看的畫面，對自拍、錄影或視訊通話都更靈活自然。在需要同時記錄對眼前場景的反應時，「雙向同拍」功能可同時用前後相機錄製影片，拍出社群吸讚短片超簡單。

攝影風格更多元 個人化色調自由掌握

iOS 26為相機加入全新的「明亮」攝影風格，進一步拓展拍照的創意空間。目前提供了6種色調風格與9種氛圍風格可供選擇，除了拍攝時可以直接選擇，拍攝完成後，也可點選「照片 > 編輯 > 風格」，即可從控制板上下滑動調整色調、左右滑動改變色彩，操作自訂色調與顏色參數極為順手。

即使是不熟悉修圖的新手，也能在幾秒內調出理想效果，讓照片更貼近真實氛圍或想要呈現的風格。如果有特別喜愛的風格，則是建議可以在「設定 > 相機 > 攝影風格」中預設喜歡的色調。設定完成後，每次開啟相機都會自動套用該風格，不需每次重調。對於喜歡拍攝畫面調性一致性的使用者或內容創作者而言，這項功能大幅節省時間，也讓作品更具辨識度。

「相機控制」按鍵 一旦習慣就少不了

自上一代即登場的「相機控制」實體按鍵，雖然大多數iPhone老用戶還是習慣從螢幕滑動開啟相機，但實際上手之後就會發現，這顆實體按鍵讓快速抓拍變得超方便。

無論手機是否解鎖，只要輕按一次「相機控制」按鍵即可立即開啟相機，再按一下即可拍照，長按則自動錄影，特別適合捕捉突發瞬間。無論是街頭趣味畫面、旅途風景，或是小孩、寵物的可愛瞬間，拍成功的機率都大很多。

更令人期待的是，未來Apple Intelligence繁體中文版本上線後，長按「相機控制」按鍵將可直接啟動「視覺智慧」功能，能即時辨識畫面中的物體或場景進行查詢，拍照與AI結合的潛力將更全面。