快訊

26春夏巴黎時裝周／金泰亨合體TWS與陳哲遠 CELINE創造清新年輕巴黎風

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使金泰亨（V）與韓國男團TWS出席CELINE 2026夏季系列大秀。圖／CELINE提供
有別於許多大多數品牌選在巴黎市中心，CELINE於巴黎時裝周期間發表由創意總監Michael Rider打造的2026夏季系列，選擇離開城市、在天氣晴朗的週日早晨，來到距離巴黎近郊的聖克勞公園（Parc de Saint-Cloud）：一條蔭涼且微風徐徐的林蔭大道成為屋頂開放的露天伸展台。

這場秀的地點也象徵了秀本身的主題：遠離所謂「巴黎風格」的拘謹，真正地走進巴黎人的生活中，在風格論述與設計理念之間，注入新鮮的空氣。Michael Rider將這次的發表視為七月春季系列的延續，並在秀後表示，兩次的創作方向並無太大差別，團隊仍在重新建構品牌基礎」。而這次大秀上所發表的服裝亦可見他成功地將CELINE的過往巧妙融會出全新的方向，從感性優雅與知性女權，到精緻剪裁與搖滾線條，全新的CELINE聚焦在「關於夏季的各種回憶，輕盈的靈動和盛夏的熾熱」，並在拘謹和裸露的肌膚中達到平衡。

標誌性單品被重新詮釋，例如經典的海軍藍西裝外套、帶有弧形剪裁的中性風西裝外套等，長褲剪裁則延伸出緊身褲、褶皺錐形褲，到高腰馬術風與寬腿長褲等多樣化的輪廓。學院風的馬球衫與橄欖球衫，以寬鬆的剪裁呈現，有的以飄逸的絲質營造出精緻的氣息。傘狀娃娃裙，以及帶有六〇年代雛菊圖案的短裙洋裝顯得新鮮而青春。領巾般的襯領自然垂掛在大衣與外套上，與波西米亞風格飾品營造出自然的鬆弛感。

本季最引人注目的配件無疑是大量出現、且多半印有標誌的單車安全帽，往往很隨興地勾在手肘上是呼應了在巴黎街頭年輕人的生活風格與態度。絲巾這個看似傳統保守的配件，被應用於多種形式：做成橄欖球衫、當作頭巾式綁法、披掛在夾克上，甚至轉換為肩背包，變成為日常生活不可或缺的單品。

品牌大使包括BTS的金泰亨（V）、男團TWS、男星陳哲遠、王安宇、好萊塢女星鄔瑪舒曼等人，也都出席了這場大秀。

絲巾搭配騎士夾克展現出舒適的率性。圖／CELINE提供
挖空的短版西裝外套搭配打褶洋裝。圖／CELINE提供
黑色小洋裝凸顯輕鬆舒適的傘狀輪廓。圖／CELINE提供
六〇年代雛菊圖案的傘狀娃娃裙洋裝。圖／CELINE提供
經典的海軍藍西裝外套搭配合身長褲，手上隨意地提著包包。圖／CELINE提供
中國歌手演員陳哲遠出席CELINE 2026夏季系列大秀。圖／CELINE提供
不對稱披風褲裝，拿在手上的絲巾如包款。圖／CELINE提供
肩線誇張的象牙白色雙排扣西裝外套。圖／CELINE提供
韓國女團MEOVV成員NARIN出席CELINE 2026夏季系列大秀。圖／CELINE提供
品牌大使金泰亨（V）出席CELINE 2026夏季系列大秀。圖／CELINE提供
鄔瑪舒曼出席CELINE 2026夏季系列大秀。圖／CELINE提供
CELINE 2026夏季系列大秀於巴黎近郊的聖克勞公園戶外上演。圖／CELINE提供
王安宇出席CELINE 2026夏季系列大秀。圖／CELINE提供
巴黎 外套 品牌 CELINE

